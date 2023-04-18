В релизе компании сказано, что Smart Service получил не только операционную систему, права на франшизу и торговую марку, но также взял на себя обязательства сохранить рабочие места для действующего персонал. Теперь компании предстоит провести ребрендинг более сотни ресторанов KFC и включить их в сеть Rostik's.