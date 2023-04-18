Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Накануне, 17 апреля, компания Yum! Brands опубликовала релиз, объявив о полном уходе с российского рынка благодаря продаже последнего актива - сети ресторанов KFC, которые продолжат работу под брендом Rostik's.
Новым владельцем сети общепита стала Smart Service Ltd., руководителями которой выступают Константин Котов и Андрей Осколков.
В релизе компании сказано, что Smart Service получил не только операционную систему, права на франшизу и торговую марку, но также взял на себя обязательства сохранить рабочие места для действующего персонал. Теперь компании предстоит провести ребрендинг более сотни ресторанов KFC и включить их в сеть Rostik's.
В настоящий момент в Ростовской области работают 12 ресторанов KFC.
Ранее аналогичным образом произвели ребрендинг ресторанов McDonald’s во “Вкусно - и точка!”.