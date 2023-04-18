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В Ростовской области рестораны KFC переименуют в Rostik's

18 апреля 2023, 13:38
Фото: Кыс/cc0/wikimedia.org
В Ростовской области рестораны KFC переименуют в Rostik's
В Ростовской области после продажи сети KFC рестораны переименуют в Rostik's, об этом сообщили в пресс-службе бывшего владельца Yum! Brands.

Накануне, 17 апреля, компания Yum! Brands опубликовала релиз, объявив о полном уходе с российского рынка благодаря продаже последнего актива - сети ресторанов KFC, которые продолжат работу под брендом Rostik's.

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Новым владельцем сети общепита стала Smart Service Ltd., руководителями которой выступают Константин Котов и Андрей Осколков.

В релизе компании сказано, что Smart Service получил не только операционную систему, права на франшизу и торговую марку, но также взял на себя обязательства сохранить рабочие места для действующего персонал. Теперь компании предстоит провести ребрендинг более сотни ресторанов KFC и включить их в сеть Rostik's.

В настоящий момент в Ростовской области работают 12 ресторанов KFC.

Ранее аналогичным образом произвели ребрендинг ресторанов McDonald’s во “Вкусно - и точка!”.

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