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В Ростовской области закупят 40 электробусов и 14 зарядных станций в 2023 году

18 апреля 2023, 17:29
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области закупят 40 электробусов и 14 зарядных станций в 2023 году
В Ростовской области собираются закупить 40 электробусов для Ростова, Таганрога и Волгодонска и 14 зарядных станций, об этом сообщили в пресс-службе донского парламента.

Во вторник, 18 апреля, стало известно, что депутаты приняли поправки в бюджет на ближайшие три года, при этом значительную часть федеральных денег направят на развитие транспортной инфраструктуры.

Так в 2023 году эти средства составят более трех миллиардов рублей, деньги направят на покупку 20 электробусов для Ростова, еще по 10 электробусов купят для обслуживания маршрутов в Таганроге и Волгодонске.

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«Кроме приобретения самих электробусов, в текущем году будет приобретено и 14 зарядных станций», — рассказал председатель ЗСРО Александр Ищенко, добавив, что покупка станций необходима для качественного обслуживания экологичного транспорта.

Кроме того, в Ростове планируют обновить подвижной состав автобусных парков — власти хотят закупить автобусы с меньшими выбросами отходов в атмосферу.

Ранее власти показали визуализацию новых остановок общественного транспорта.

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