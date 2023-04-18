В Ростовской области закупят 40 электробусов и 14 зарядных станций в 2023 году

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Во вторник, 18 апреля, стало известно, что депутаты приняли поправки в бюджет на ближайшие три года, при этом значительную часть федеральных денег направят на развитие транспортной инфраструктуры.
Так в 2023 году эти средства составят более трех миллиардов рублей, деньги направят на покупку 20 электробусов для Ростова, еще по 10 электробусов купят для обслуживания маршрутов в Таганроге и Волгодонске.
«Кроме приобретения самих электробусов, в текущем году будет приобретено и 14 зарядных станций», — рассказал председатель ЗСРО Александр Ищенко, добавив, что покупка станций необходима для качественного обслуживания экологичного транспорта.
Кроме того, в Ростове планируют обновить подвижной состав автобусных парков — власти хотят закупить автобусы с меньшими выбросами отходов в атмосферу.
Ранее власти показали визуализацию новых остановок общественного транспорта.