В Японии прошел саммит G7

Это решение было принято в свете глобальных изменений в энергетической отрасли, вызванных конфликтом на Украине и изменением климата, пишет газета “Известия”. Руководители стран также подчеркнули необходимость уменьшения зависимости от гражданской ядерной энергии и связанных с ней товаров из России. Они обязались поддерживать разработку и строительство современных ядерных реакторов, соответствующих национальным и международным стандартам безопасности, и создавать надежные цепочки ядерных поставок.