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В Японии прошел саммит G7

18 апреля 2023, 09:00
На саммите в Японии, состоявшемся 17 апреля, пять стран G7 - Канада, Франция, Япония, Великобритания и США - подписали соглашение об использовании своих гражданских секторов ядерной энергетики для обеспечения стабильных поставок ядерного топлива для текущих и будущих реакторов.

Это решение было принято в свете глобальных изменений в энергетической отрасли, вызванных конфликтом на Украине и изменением климата, пишет газета “Известия”. Руководители стран также подчеркнули необходимость уменьшения зависимости от гражданской ядерной энергии и связанных с ней товаров из России. Они обязались поддерживать разработку и строительство современных ядерных реакторов, соответствующих национальным и международным стандартам безопасности, и создавать надежные цепочки ядерных поставок.

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