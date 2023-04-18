Власти Ростова выставили на продажу четыре иномарки люкс и бизнес-класса

Начальная цена Renault Mégane составила 281,4 тысячи рублей без учета НДС, цены на другие автомобили варьируются от 551 до 567,6 тысячи рублей. Так как торги пройдут в формате аукциона, участники будут торговаться за автомобили с повышением цен. В бюллетене упомянули, что сделки по продаже муниципальной собственности будут облагаться налогом в 20%. Подробные условия участия в торгах можно изучить по ссылке.