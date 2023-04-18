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Власти Ростова выставили на продажу четыре иномарки люкс и бизнес-класса

18 апреля 2023, 15:06
Фото: Robert Scoble/flickr.com/CC BY 2.0
Власти Ростова выставили на продажу четыре автомобиля
Администрация Ростова выставила на продажу четыре иномарки, две из них — представители люкс и бизнес-класса, сведения об этом появились на портал мэрии города.

Администрация Ростова-на-Дону объявила о проведении аукциона по продаже четырех автомобилей, находящихся в муниципальной собственности.

Так 19 мая 2023 года в 10.00 мск начнется аукцион, лотами которого станут легковой седан Renault Mégane, Ford Mondeo, автомобиль бизнес-класса Audi A6 и автомобиль класса люкс Audi A8.

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Начальная цена Renault Mégane составила 281,4 тысячи рублей без учета НДС, цены на другие автомобили варьируются от 551 до 567,6 тысячи рублей. Так как торги пройдут в формате аукциона, участники будут торговаться за автомобили с повышением цен. В бюллетене упомянули, что сделки по продаже муниципальной собственности будут облагаться налогом в 20%. Подробные условия участия в торгах можно изучить по ссылке.

Ранее в Ростове выставили на торги здание, где была типография «Молот».

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