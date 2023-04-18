Власти Ростова выставили на продажу четыре иномарки люкс и бизнес-класса

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Администрация Ростова-на-Дону объявила о проведении аукциона по продаже четырех автомобилей, находящихся в муниципальной собственности.
Так 19 мая 2023 года в 10.00 мск начнется аукцион, лотами которого станут легковой седан Renault Mégane, Ford Mondeo, автомобиль бизнес-класса Audi A6 и автомобиль класса люкс Audi A8.
Начальная цена Renault Mégane составила 281,4 тысячи рублей без учета НДС, цены на другие автомобили варьируются от 551 до 567,6 тысячи рублей. Так как торги пройдут в формате аукциона, участники будут торговаться за автомобили с повышением цен. В бюллетене упомянули, что сделки по продаже муниципальной собственности будут облагаться налогом в 20%. Подробные условия участия в торгах можно изучить по ссылке.
Ранее в Ростове выставили на торги здание, где была типография «Молот».