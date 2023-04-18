Вопросы устойчивого развития города обсудили на форуме в Ростове

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Мероприятие прошло 14 апреля при поддержке «Центр-инвеста», а участниками стали федеральные и региональные эксперты, которые затронули вопросы развития города в контексте экономической и социальной сферы. Руководитель пресс-службы банка Юлия Фиалковская во время пленарного заседания поделилась опытом финансовой организации по использованию ESG-принципов. Также она рассказала о вкладе в социально-культурное развитие регионов.
«В работе особое внимание уделяется прочным фундаментальным знаниям, прикладным исследованиям и отслеживанию лучшего мирового опыта», — поделилась своими знаниями Юлия Фиалковская.
Она добавила, что каскад взаимодействия дает возможность своевременно занимать различные ниши, которые считаются перспективными.
Согласно статистике, банк направил на Цели устойчивого развития более 418 миллиардов рублей, на нацпроект — 389 миллиардов.
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