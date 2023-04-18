Вопросы устойчивого развития города обсудили на форуме в Ростове

Мероприятие прошло 14 апреля при поддержке «Центр-инвеста», а участниками стали федеральные и региональные эксперты, которые затронули вопросы развития города в контексте экономической и социальной сферы. Руководитель пресс-службы банка Юлия Фиалковская во время пленарного заседания поделилась опытом финансовой организации по использованию ESG-принципов. Также она рассказала о вкладе в социально-культурное развитие регионов.