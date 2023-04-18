Вызывающую рвоту и диарею колбасу продавали ростовчанам

Сейчас информацию о выявлении условно-патогенных бактерий направили в Управление Россельхознадзора, чтобы принять меры реагирования. В надзорном органе уточнили, что с начала года провели более четырех тысяч исследований продукции и только в шести пробах нашли отклонения от нормы.