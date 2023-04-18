Вызывающую рвоту и диарею колбасу продавали ростовчанам

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В надзорном органе сообщили, что в рамках проведения испытаний мясной продукции в референтном центре обнаружили в полукопченой колбасе присутствие Staphylococcus aureus[прим. редакции — золотистый стафилококк].
В ведомстве объяснили, что наличие бактерий в колбасе нарушает требования технические регламента Таможенного союза о безопасности продукции мясного производства, поскольку стафилококк способен вызвать интоксикацию, сопровождающуюся снижением давления, аппетита, озноб с вялостью, головной болью, тошнотой, рвотой и диареей.
Сейчас информацию о выявлении условно-патогенных бактерий направили в Управление Россельхознадзора, чтобы принять меры реагирования. В надзорном органе уточнили, что с начала года провели более четырех тысяч исследований продукции и только в шести пробах нашли отклонения от нормы.
Ранее в колбасе в Ростовской области нашли постороннее ДНК.