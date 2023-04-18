rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Изображение материала

Вызывающую рвоту и диарею колбасу продавали ростовчанам

18 апреля 2023, 12:14
Фото: Mariuszjbie/cc0/wikimedia.org
В Ростовской области выявили колбасу, зараженную золотистым стафилококком

В Ростовской области выявили колбасу, зараженную золотистым стафилококком

В Ростовской области в полукопченой колбасе обнаружили бактерии, вызывающие отравление организма, слабость, рвоту и диарею, об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора».

В надзорном органе сообщили, что в рамках проведения испытаний мясной продукции в референтном центре обнаружили в полукопченой колбасе присутствие Staphylococcus aureus[прим. редакции — золотистый стафилококк].

В ведомстве объяснили, что наличие бактерий в колбасе нарушает требования технические регламента Таможенного союза о безопасности продукции мясного производства, поскольку стафилококк способен вызвать интоксикацию, сопровождающуюся снижением давления, аппетита, озноб с вялостью, головной болью, тошнотой, рвотой и диареей.

Эксперт высказался о составе колбасы в Ростове с антибиотиками и ДНК животных
Узнать подробнее

Сейчас информацию о выявлении условно-патогенных бактерий направили в Управление Россельхознадзора, чтобы принять меры реагирования. В надзорном органе уточнили, что с начала года провели более четырех тысяч исследований продукции и только в шести пробах нашли отклонения от нормы.

Ранее в колбасе в Ростовской области нашли постороннее ДНК.

Читайте также:
ДНК в ростовской колбасе поразила РоссельхознадзорДонские спасатели при помощи колбасы вытащили собаку из вентиляционной шахтыКолбаса вместо мяса: в Ростовской области значительно подорожал салат оливье
#Происшествие#Продукты#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Жительнице Ростовской области не дают инвалидность из-за онкологии
Сегодня, 11:25
Провокаторы развесили по Ростову-на-Дону антироссийские листовки на тему Украины
Сегодня, 10:56
В Ростове-на-Дону могут отказаться от традиционного шествия «Бессмертного полка»
Сегодня, 09:42
Волны до полутора метров ожидаются в Азовском море днем 18 апреля
Сегодня, 08:22
«Говорил невнятно, причмокивая»: как проходил визит Леонида Брежнева в Ростов-на-Дону
Сегодня, 06:22
«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн
Вчера, 04:00