Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества можно добровольно сдать до 1 декабря и никакого наказания за это не последует. За каждый вид оружия положена сумма вознаграждения.
За пистолет или винтовку заплатят пять тысяч рублей, пулемет — 8 тысяч, взрывное устройство — 1 тысячу, боевую гранату — 5 тысяч рублей. Если принести гранатомет, то выплатят 10 тысяч рублей, боеприпас времен ВОВ — 500 рублей.
Ранее собачник в Ростове нашел на улице пакет с 300 патронами к автомату Калашникова.