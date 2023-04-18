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Жителей в Каменске-Шахтинском попросили сдать гранатометы

18 апреля 2023, 12:54
Фото: MKFI/cc0/wikimedia.org
Жителей в Каменске-Шахтинском попросили сдать гранатометы
Жители Каменска-Шахтинского имеют возможность сдать оружие и получить за него деньги, сообщили в городской администрации.

Огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества можно добровольно сдать до 1 декабря и никакого наказания за это не последует. За каждый вид оружия положена сумма вознаграждения.

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За пистолет или винтовку заплатят пять тысяч рублей, пулемет — 8 тысяч, взрывное устройство — 1 тысячу, боевую гранату — 5 тысяч рублей. Если принести гранатомет, то выплатят 10 тысяч рублей, боеприпас времен ВОВ — 500 рублей.

Ранее собачник в Ростове нашел на улице пакет с 300 патронами к автомату Калашникова.

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