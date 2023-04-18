«У нас в день бывает по 50 врачебных комиссий, я запомнить всех не могу. Помню, приходила девушка без голоса, но, по-моему, никаких проблем там нет. Надо, чтобы она подошла, мы посмотрим ее документы, тогда я дам более четкий ответ», — подчеркнула врач.