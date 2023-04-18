Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Напомним, что жительница Гуково Юлия Дилис с детства лишена голоса. Усугубляет проблему сужение трахеи, из-за чего ей рекомендовано избегать аллергических реакций.
Юлия — инвалид с детства. Однако несколько лет назад с нее сняли группу инвалидности. После публикации материала в RostovGazeta ситуация улучшилась. Дилис направили на обследование для подтверждения диагноза. Однако анализы выявили, что у нее рак.
Вместе с Юлией по врачам с ней ходит Светлана Авдеева. Ведь Дилис разговаривает шепотом, что создает определенные проблемы при коммуникации.
«Ситуация очень странная. Врач, которая с детства наблюдала Юлию, сказала, что любое хирургическое вмешательство на горло в ее случае недопустимо. А специалист из Гуково, которая направляет на медико-судебную экспертизу (МСЭ) по признанию инвалидом, не дает направление. Говорит, сперва сделайте операцию по раку, он же серьезнее, чем стеноз», — рассказывает Светлана Авдеева.
Собеседница полагает, что суть нежелания врача выдать направление на МСЭ — очевидна.
«Ведь когда мы добьемся инвалидности по стенозу, мы сможем подать на больницу в суд и компенсировать оплату за то время, пока ей не давали группу. Юлия — инвалид, в суде она это доказала», — комментирует Авдеева.
Корреспондент RostovGazeta созвонился со врачом-терапевтом в Гуково, который дает направление на МСЭ. Но прояснить ситуацию не удалось.
«У нас в день бывает по 50 врачебных комиссий, я запомнить всех не могу. Помню, приходила девушка без голоса, но, по-моему, никаких проблем там нет. Надо, чтобы она подошла, мы посмотрим ее документы, тогда я дам более четкий ответ», — подчеркнула врач.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанин пожаловался на безвыходную ситуацию: от работы его отстранили по болезни, а инвалидность с него сняли.