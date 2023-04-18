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Published Сегодня, 11:25

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Жительнице Ростовской области не дают инвалидность из-за онкологии

18 апреля 2023, 11:25
Фото: 1MI
Жительнице Ростовской области не дают инвалидность из-за онкологии
Жительница Гуково в Ростовской области Юлия Дилис прошла все обследования для получения группы инвалидности по стенозу. У нее выявили рак. Однако инвалидность ей не дают. Об этом сообщила RostovGazeta активистка Светлана Авдеева.

Напомним, что жительница Гуково Юлия Дилис с детства лишена голоса. Усугубляет проблему сужение трахеи, из-за чего ей рекомендовано избегать аллергических реакций.

Юлия — инвалид с детства. Однако несколько лет назад с нее сняли группу инвалидности. После публикации материала в RostovGazeta ситуация улучшилась. Дилис направили на обследование для подтверждения диагноза. Однако анализы выявили, что у нее рак.

Крик шепотом: лишившейся голоса жительнице Ростовской области не дают инвалидность
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Вместе с Юлией по врачам с ней ходит Светлана Авдеева. Ведь Дилис разговаривает шепотом, что создает определенные проблемы при коммуникации.

«Ситуация очень странная. Врач, которая с детства наблюдала Юлию, сказала, что любое хирургическое вмешательство на горло в ее случае недопустимо. А специалист из Гуково, которая направляет на медико-судебную экспертизу (МСЭ) по признанию инвалидом, не дает направление. Говорит, сперва сделайте операцию по раку, он же серьезнее, чем стеноз», — рассказывает Светлана Авдеева.

Собеседница полагает, что суть нежелания врача выдать направление на МСЭ — очевидна.

Юлия Дилис. Вместе с Юлией Дилис по врачам с ней ходит Светлана Авдеева. Ведь Дилис разговаривает шепотом, что создает определенные проблемы при коммуникации.Юлия Дилис. Вместе с Юлией Дилис по врачам с ней ходит Светлана Авдеева. Ведь Дилис разговаривает шепотом, что создает определенные проблемы при коммуникации.
Юлия Дилис. Вместе с Юлией Дилис по врачам с ней ходит Светлана Авдеева. Ведь Дилис разговаривает шепотом, что создает определенные проблемы при коммуникации.
Фото: Юлия Дилис

«Ведь когда мы добьемся инвалидности по стенозу, мы сможем подать на больницу в суд и компенсировать оплату за то время, пока ей не давали группу. Юлия — инвалид, в суде она это доказала», — комментирует Авдеева.

Корреспондент RostovGazeta созвонился со врачом-терапевтом в Гуково, который дает направление на МСЭ. Но прояснить ситуацию не удалось.

«У нас в день бывает по 50 врачебных комиссий, я запомнить всех не могу. Помню, приходила девушка без голоса, но, по-моему, никаких проблем там нет. Надо, чтобы она подошла, мы посмотрим ее документы, тогда я дам более четкий ответ», — подчеркнула врач.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанин пожаловался на безвыходную ситуацию: от работы его отстранили по болезни, а инвалидность с него сняли. 

«От работы отстранили, инвалидность снимают»: ростовчанин о безвыходной ситуации
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