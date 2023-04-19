rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Изображение материала

Аксай остался без родильного отделения из-за низкой рождаемости

19 апреля 2023, 09:45
Фото: Dmitry89/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Аксай остался без родильного отделения из-за низкой рождаемости
В Ростовской области жители Аксая остались без единственного родильного отделения из-за снижения показателей рождаемости в городе, об этом сообщили местные СМИ.

Портал Dondау со ссылкой на донской Минздрав объявил о том, что в Аксае приняли решение о закрытии единственного родильного отделения в ЦРБ. Причиной этого стало снижение рождаемости в городе с населением 122 тысячи человек, так сообщается, что за последние несколько лет показатели рождаемости колебались в значениях от 722 до 1236 детей в год.

Девушка, которую частично парализовало после родов, засудила больницу в Батайске
Узнать подробнее

Теперь роддом решили закрыть, а будущим мамам придется обращаться за помощью в ближайшие города — Новочеркасск и Ростов-на-Дону.

Родильное отделение окончательно прекратит работу с 15 мая.

Ранее в Ростове возобновил работу роддом перинатального центра.

Читайте также:
Спасенная из снежного плена на М-4 «Дон» беременная девушка родила сынаВ зоопарке Ростова родился кенгуренок, но увидеть его почти невозможноПациенты рассказали о том, как их жизнь спасла погибшая при родах врач-нейрохирург
#Надежда Пустяк#Здоровье#Здравоохранение в Ростовской области#Роды#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Аксай#Ростов#Ростов-на-Дону#Новочеркасск
Подпишитесь
«Надо идти до конца»: ростовский доброволец Мезинов рассказал о ситуации в зоне СВО
Сегодня, 11:02
Задержанный при даче взятки ростовский прокурор Алексеев был знаком с посредниками
Сегодня, 07:12
«Получат по заслугам»: ростовчане поддержали пересмотр дела экс-замгубернатора Сидаша
Сегодня, 06:45
Зоозащитница рассказала, почему в Ростове объявили охоту на уличных собак
Сегодня, 06:33
Серпентолог Астафьев рассказал, что делать ростовчанам при встрече со змеей
Сегодня, 08:40
«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн
17 апреля 04:00