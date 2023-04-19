Портал Dondау со ссылкой на донской Минздрав объявил о том, что в Аксае приняли решение о закрытии единственного родильного отделения в ЦРБ. Причиной этого стало снижение рождаемости в городе с населением 122 тысячи человек, так сообщается, что за последние несколько лет показатели рождаемости колебались в значениях от 722 до 1236 детей в год.