Алексей Логвиненко: «Такого объема новых школ в Ростове не строили никогда»

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
На повестку дня было вынесено три вопроса. Один касался реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение доступного и качественного образования, второй — затронул концепцию праздничного оформления донской столицы к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но самой обсуждаемой стала тема реализации мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры, включенных в национальные проекты: «Демография», «Образование» и «Здравоохранение». Именно с рассмотрения этого вопроса и началось заседание.
Сегодня национальные проекты являются одним из главных драйверов развития нашего города. И это подтверждают объемы строительства социальных объектов. В настоящее время на территории города одновременно строится шесть школьных комплексов, на 7 тысяч 776 мест, в том числе строительство четырех школ ведется в рамках национального проекта «Образование»:
-Школа в микрорайоне «ЮФУ» на 1650 мест;
-Школа на 1340 мест в районе Ростовского моря;
-Школа на 1275 учащихся в 6 микрорайоне жилого района «Левенцовский»;
— Школа на 1100 учащихся в 5 микрорайоне жилого района «Левенцовский».
Также в текущем году по программе развития системы образования города, за счет средств местного бюджета, завершится разработка проектной документации для строительства еще двух школ. Одна расположится на территории бывшего аэродрома ДОСААФ, а другая по улице 26-линия: (для размещения начальной школы на 300 учащихся и детского сада на 160 мест).
«В марте заключен контракт на разработку проектной документации на реконструкцию здания школы № 88 имени Якова Петровича Бакланова. Темпы строительства дошкольных учреждений мы также не сбавляем. В 2022 году завершено строительство и введены в эксплуатацию 5 детских дошкольных учреждений на 880 мест, также продолжено строительство еще одного детского сада на 65 мест, который будет введен в эксплуатацию в этом году. Приступили к строительству нового детского сада на 200 мест по улице Левобережной. Дополнительно, за счет средств бюджета планируется реконструкция МДОУ № 228 в поселке Каратаева», — отметил Алексей Логвиненко.
Главу городской администрации в этом вопросе интересовало практически все. В частности, сроки сдачи объектов и возможные риски. Касательно новой школы в районе ЮФУ, Алексей Логвиненко спросил докладчика и о ремонте дорог на близлежащих улицах — Мильчакова и Зорге, а также озадачился дорожным вопросом по кольцу Благодатная.
«Сделать это очень важно, — отметил глава города. — Сейчас идут конкурсные процедуры и до конца апреля будет заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ. Также на июньское заседание Думы будем выходить с инициативой о выделении финансирования на выполнение работ по устройству необходимых парковочных карманов и поворотных полос по улице Мильчакова. Данный вид работ также планируем сделать до начала учебного года».
Также Алексея Логвиненко интересовал вопрос и по оборудованию самих школ, которые планируется сдать уже к 1 сентября текущего года.
— Проверьте, чтобы подрядчик все заказал и на все ли у него хватает денег, — обратился глава городской администрации к директору департамента образования. — Я говорю о внутреннем немонтируемом оборудовании. Очень важно знать, потому что он закончит коробку и возьмется за внутреннюю отделку, и важно, чтобы оборудование было прописано в контрактах или было в поставках. Не нужно никому верить на слово. Пускай ваши департаменты в ручном режиме отслеживают поставки оборудования.
В процессе диалога выяснилось, что по школе строящейся в Левенцовском микрорайоне есть отставание по графику. Но, как заверил директор Департамента координации строительства и перспективного развития города, это не критичный момент и работы будут завершены в срок — к декабрю 2023 года.
«Мы должны сделать так, чтобы в школы которые сдаются в декабре, после январских праздников уже пошли дети. Эти школы долгожданные, люди просили построить, губернатор выделял деньги, поэтому в январе мы должны начать с первого дня работы. Такого объема новых школ не строили в Ростове никогда, мы не можем что-то сделать не так», — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Одновременно с возведением новых объектов социальной инфраструктуры, осуществляется и капитальный ремонт существующих объектов образования. Как отмечает глава городской администрации, на данный момент в донской столице на капитальном ремонте находится семь школ и все они должны принять детей уже к 1 сентября.
«Вы докладываете с точки зрения национальных проектов, — обратился Алексей Логвиненко к директору Департамента координации строительства, который выступал с отчетом, — но есть и другая программа. Две школы находятся на капремонте у вас, и еще пять школ делает управление образования города, за те деньги, которые выделял губернатор из областного бюджета. Здесь даже нет федеральной поддержки», — пояснил глава.
К разговору подключилась и начальник управления образования. Она отметила, что в настоящее время капитальный ремонт идет в пяти образовательных учреждениях города, среди которых 49, 45, 70, 104 и 10 школы.
«Везде работы идут с высоким темпом, сегодня рисков, что мы не примем детей в сентябре у нас нет, выполнение идет по ряду учреждений с опережением графика, по оборудованию весь объем финансирования выделен, как и положено до 1 апреля объявлены конкурсные процедуры, по ряду направлений контракты заключены, — пояснила Виктория Чернышова».
В рамках первого вопроса на коллегии обсудили и дошкольные учреждения города, в пяти из которых завершился капитальный ремонт. Сегодня все эти детские сады функционируют и дарят радость не только детям, но и их родителям.
Остается вопрос лишь с детским садом по улице Ларина, 45, на 65 мест. На сегодня его готовность составляет 28 процентов, а это значит, он будет сдан не раньше декабря 2023 года.
«Вот смотрите, первый подрядчик нам там работы сорвал. При поддержке прокуратуры мы разорвали с ним контракт, получили дополнительное финансирование и сегодня идем в жестком графике. Мы строим больше десятка школ, столько же детских садов, поэтому в ручном режиме мне докладывайте раз в месяц о том, как продвигается ремонт с этим садиком», — потребовал Алексей Логвиненко, а также по всем строящимся объектам образования поручил проработать вопрос своевременной закупки внутреннего монтируемого оборудования, а также подготовки документов на лицензирование учебных заведений.
Он рассказал, что в рамках национального проекта «Здравоохранение», одной из основных целей которого является создание современной инфраструктуры для оказания медицинской помощи, в декабре 2023 года будет завершен капитальный ремонт комплекса зданий городской больницы № 1 имени Н. А. Семашко.
Во втором квартале 2023 года будут завершены работы по реконструкции обсервационного корпуса родильного отделения городской больницы № 7. На месте старого снесенного корпуса построено абсолютно новое современное высокотехнологичное восьмиэтажное здание.
В марте 2023 года завершены проектно-изыскательские работы по реконструкции городской больницы № 1 имени Н. А. Семашко со строительством нового хирургического корпуса. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Во втором квартале 2023 года планируется получение положительного заключения экспертизы по проектной документации на строительство поликлиники на 900 посещений в смену на территории жилого района «Суворовский».
Сити-менеджер выразил уверенность, что, несмотря на большой объем работы, город справится и все взятые на себя обязательства выполнит.
Затронули на коллегии и вопрос о реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение доступного и качественного образования.
«У нас наработан хороший опыт в этом плане. В нынешнем году мы не должны сбавлять темпов проводимой работы. Поставил задачу повысить все ключевые показатели в данном направлении», — отметил глава администрации города.
Согласно статистике за пять последних лет количество детей с ОВЗ увеличилось на 24%. Наибольшее количество детей имеют проблемы с задержкой психического развития и интеллекта, а также с расстройствами нервной системы. У 119 нарушение опорно-двигательного аппарата, у 31 - слуха у 25 - зрения и важно, чтобы оказание комплексной помощи начиналось с раннего возраста.
Ежегодно коррекционную помощь в двух муниципальных центрах получают свыше тысячи детей и деятельность таких центров востребована. Поэтому городские власти приняли решение создать в Ростове-на-Дону, еще один детский центр ранней помощи для детей до трех лет. Что позволит снизить риски дезадаптации. Данный центр расположен в Советском районе и сейчас там осуществляется выборочный ремонт, а весь комплекс работ завершится до 2024 года.
Также на базе 33 образовательных учреждений города созданы консультационные центры для родителей, которые воспитывают детей с ОВЗ, на базе учреждений открыты коррекционные и ресурсные классы, количество учеников не превышает восьми человек, за каждым закрепляются специальные программы. На сегодня в Ростове открыто 7 коррекционных классов, но в новом учебном году сеть таких классов будет расширена на четыре района.
«В новом учебном году планируем увеличить количество школ с такими классами. Новые классы будут открыты в Железнодорожном, Октябрьском, Первомайском и Советском районах города в школах № 62, 32, 20, 37. Также прорабатываем вопрос по оснащению специализированных классов в школах в новых крупных микрорайонах. Важно, чтобы оказание комплексной помощи детям с особенностями развития и их родителям начиналось с раннего возраста. Должен быть найден оптимальный путь по психолого-педагогическому сопровождению ребенка, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
И на базе центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи Советского района города появится отделение ранней помощи. Это подразделение будет специализироваться на оказании помощи детям с ОВЗ от рождения до трех лет. Причем, проект будет впервые адресован в равной степени специалистам, родителям и детям. Отделение разместится в здании на улице Каширской, 8/3. Данный корпус поэтапно ремонтируется, ремонтные работы планируем завершить до конца 2024 года.
Рассказали во время коллегии и о подготовке города к празднованию Дня Победы. Украшены будут главные улицы и площади Ростова-на-Дону. Будет размещено 25 объемных композиции, а на пилонах разместят фотографии ветеранов, проживающих в донской столице. Согласно разработанной концепции комплексного оформления территории города предусмотрена установка: 312 флагов; 575 панно; 80 световых консолей, расположенных на опорах освещения по улице Большая Садовая. Монтаж всех элементов оформления будет произведен до 30 апреля, а демонтаж — до 1 июня.
Также на коллегии администрации города Ростова-на-Дону, городское управление образования получило диплом из рук Алексея Логвиненко за первое место в рейтинге мотивирующего мониторинга органов самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере образовании по реализации задач государственной политики в 2022 году.