Алексей Логвиненко: «Такого объема новых школ в Ростове не строили никогда»

— Проверьте, чтобы подрядчик все заказал и на все ли у него хватает денег, — обратился глава городской администрации к директору департамента образования. — Я говорю о внутреннем немонтируемом оборудовании. Очень важно знать, потому что он закончит коробку и возьмется за внутреннюю отделку, и важно, чтобы оборудование было прописано в контрактах или было в поставках. Не нужно никому верить на слово. Пускай ваши департаменты в ручном режиме отслеживают поставки оборудования.