Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Президент Владимир Путин раскритиковал состояние дорог рядом с КПП в Гуково Ростовской области. Он заявил, что «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно» из-за плохого качества дорожного покрытия. По словам главы государства, эта проблема также провоцирует многокилометровые пробки рядом с КПП. Восстановить дорожное полотно Путин поручил в кратчайшие сроки.
В соцсетях ростовчане обрадовались поручению президента: «Аж не верится!», «Если Путин дал приказ, то, я думаю, уже там что-то начали делать!», «Отлично, очень ждём».
Также многие посетовали, что без указания президента местные власти решением проблемы не занимались: «А без пинка никто и не мог додуматься что-то сделать», «Давно пора их погонять. Как всегда ждут указа президента, а сами как будто не знают, что дорога в хлам».
Многие комментаторы высказали надежду, что Путин посетит и другие города и поселки Ростовской области, чтобы там отремонтировали дороги.
Также Владимир Путин дал указание расширить площадь самого КПП в Гуково, а также увеличить там штат сотрудников.