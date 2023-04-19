Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Предпринимателя Романа Матросова осудили на 2,5 года за хищение бюджетных средств. Он не выполнен своих обязательств по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства по контракту с компанией «Благоустройство Ленинского района».
Однако по документам работы были выполнены в полном объеме, что не соответствовало действительности. Из-за этого подрядчика обвинили в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Основываясь на доказательствах оперативников ФСБ России, судья Ленинского района Ростова-на-Дону вынес приговор о лишении Матросова свободы на 2,5 года в исправительной колонии общего режима. Постановление уже вступило в законную силу.