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Бизнесмена осудили за хищения денег при содержании территорий в Ростове

19 апреля 2023, 11:10
Фото: 1MI
Бизнесмена осудили за хищения денег при содержании территорий в Ростове
В Ростове-на-Дону огласили приговор предпринимателю за хищение денег во время проведения работ по содержанию территорий, сообщили в УФСБ по региону.

Предпринимателя Романа Матросова осудили на 2,5 года за хищение бюджетных средств. Он не выполнен своих обязательств по содержанию улично-дорожной сети и объектов благоустройства по контракту с компанией «Благоустройство Ленинского района».

Однако по документам работы были выполнены в полном объеме, что не соответствовало действительности. Из-за этого подрядчика обвинили в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Основываясь на доказательствах оперативников ФСБ России, судья Ленинского района Ростова-на-Дону вынес приговор о лишении Матросова свободы на 2,5 года в исправительной колонии общего режима. Постановление уже вступило в законную силу.

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