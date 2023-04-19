Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В этом году в Ростове-на-Дону сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказывал о планируемых мероприятиях в честь 9 Мая. Стало известно, что военный парад состоится на Театральной площади в 10 утра, а также запланирована массовая акция «Победная весна». А в течение периода с апреля по 30 мая будет проведено около 400 мероприятий для горожан.
Так, с 1 по 8 мая, на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, пройдут концертные программы. Кроме того, перед домами ветеранов будут организованы концерты и мини-парады.
Алексей Логвиненко подчеркнул, что каждый ветеран получит поддержку. Праздничные мероприятия проведут также в пунктах временного размещения граждан.
Власти города уже заявили, что в Ростове планируют перекрывать дороги из-за репетиций парада.
С 15.00 2 мая по 01.00 мск 3 числа нельзя будет проехать по улице 20-я линия от Шолохова до Карла Маркса, Советской от Карла Маркса до Театральной, Большой Садовой от Театральной до Ворошиловского.
Кроме того, с 15.00 мск 3 мая запретят движение на этих же участках дорог. Аналогичные меры будут вводить 4 и 7 мая.
Что касается 9 мая, то с 06.00 до 23.00 движение перекроют на улицах 20-я линия от Шолохова до Карла Маркса, Советская от Карла Маркса до Театральной и на площади Театральная.
Поэтому пока в городе идет активная подготовка к параду.
В Ростовской области 9 Мая будет сопровождаться различными патриотическими мероприятиями. Но в ежегодное шествие «Бессмертный полк» внесли изменения и решили провести в необычном формате, при котором участники могут разместить портреты героев войны в социальных сетях, на своих автомобилях и одежде.
Вместе с этим организаторы приняли решение отменить само шествие, поэтому и заменили его на возможность демонстрации портретов героев на протяжении всего праздника.
Такое решение было принято из соображений безопасности участников, особенно в свете того, что Ростовская область находится недалеко от зоны СВО.
По документам правительства Ростовской области, около 10 миллионов рублей будут выделены на мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Из общей суммы около 5,2 миллиона рублей выделят на помощь инвалидам и участникам ВОВ, каждый из которых получит по 10 тысяч рублей. Дополнительно на поздравительные открытки будет направлено 60 тысяч рублей, на оплату проезда делегаций ветеранов в Москву и Волгоград — 73 тысячи рублей. Еще 125 тысяч рублей потратят на поздравления ветеранов, находящихся на лечении.
Кроме того, на закупку цветов планируется потратить 62 тысячи рублей, а на организацию фуршета — 478 тысяч рублей.
Поэтому сейчас в регионе ведется активная подготовка к празднику и основным мероприятиям в честь 9 Мая. В том числе планируется тематически украсить Ростов-на-Дону к этим событиям.