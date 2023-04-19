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Будет ли парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2023 года

19 апреля 2023, 10:56
Фото: donland.ru
Будет ли парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2023 года
В Ростове-на-Дону вовсю идет подготовка к празднованию 9 Мая, однако формат проведения шествия «Бессмертного полка» уже оказался под вопросом. Будет ли в городе парад Победы, в материале RostovGazeta.

Что говорят власти Ростова о параде Победы

В этом году в Ростове-на-Дону сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказывал о планируемых мероприятиях в честь 9 Мая. Стало известно, что военный парад состоится на Театральной площади в 10 утра, а также запланирована массовая акция «Победная весна». А в течение периода с апреля по 30 мая будет проведено около 400 мероприятий для горожан.

Так, с 1 по 8 мая, на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, пройдут концертные программы. Кроме того, перед домами ветеранов будут организованы концерты и мини-парады.

Алексей Логвиненко подчеркнул, что каждый ветеран получит поддержку. Праздничные мероприятия проведут также в пунктах временного размещения граждан.

Подготовка к параду Победы

Власти города уже заявили, что в Ростове планируют перекрывать дороги из-за репетиций парада.

С 15.00 2 мая по 01.00 мск 3 числа нельзя будет проехать по улице 20-я линия от Шолохова до Карла Маркса, Советской от Карла Маркса до Театральной, Большой Садовой от Театральной до Ворошиловского.

Кроме того, с 15.00 мск 3 мая запретят движение на этих же участках дорог. Аналогичные меры будут вводить 4 и 7 мая.

Подготовка к параду ПобедыПодготовка к параду Победы
Подготовка к параду Победы
Фото: donland.ru
Из-за репетиции парада Победы в центре Ростова-на-Дону перекроют проезд со 2 мая
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Что касается 9 мая, то с 06.00 до 23.00 движение перекроют на улицах 20-я линия от Шолохова до Карла Маркса, Советская от Карла Маркса до Театральной и на площади Театральная.

Поэтому пока в городе идет активная подготовка к параду.

Отмена шествия «Бессмертного полка»

В Ростовской области 9 Мая будет сопровождаться различными патриотическими мероприятиями. Но в ежегодное шествие «Бессмертный полк» внесли изменения и решили провести в необычном формате, при котором участники могут разместить портреты героев войны в социальных сетях, на своих автомобилях и одежде.

Вместе с этим организаторы приняли решение отменить само шествие, поэтому и заменили его на возможность демонстрации портретов героев на протяжении всего праздника.

Такое решение было принято из соображений безопасности участников, особенно в свете того, что Ростовская область находится недалеко от зоны СВО.

Отмена шествия «Бессмертного полка»Отмена шествия «Бессмертного полка»
Отмена шествия «Бессмертного полка»
Фото: donland.ru

Сколько потратят на 9 Мая

По документам правительства Ростовской области, около 10 миллионов рублей будут выделены на мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Из общей суммы около 5,2 миллиона рублей выделят на помощь инвалидам и участникам ВОВ, каждый из которых получит по 10 тысяч рублей. Дополнительно на поздравительные открытки будет направлено 60 тысяч рублей, на оплату проезда делегаций ветеранов в Москву и Волгоград — 73 тысячи рублей. Еще 125 тысяч рублей потратят на поздравления ветеранов, находящихся на лечении.

Кроме того, на закупку цветов планируется потратить 62 тысячи рублей, а на организацию фуршета — 478 тысяч рублей.

Поэтому сейчас в регионе ведется активная подготовка к празднику и основным мероприятиям в честь 9 Мая. В том числе планируется тематически украсить Ростов-на-Дону к этим событиям.

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