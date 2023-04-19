Из общей суммы около 5,2 миллиона рублей выделят на помощь инвалидам и участникам ВОВ, каждый из которых получит по 10 тысяч рублей. Дополнительно на поздравительные открытки будет направлено 60 тысяч рублей, на оплату проезда делегаций ветеранов в Москву и Волгоград — 73 тысячи рублей. Еще 125 тысяч рублей потратят на поздравления ветеранов, находящихся на лечении.