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Депутата в Таганроге осудили за мошенничество в сотни тысяч рублей

19 апреля 2023, 15:03
Фото: zsro.ru
Депутат в Таганроге получил «условку» за мошенничество в сотни тысяч рублей

Таганрогский городской суд вынес приговор депутату из Гордумы Владимиру Карагодину

Таганрогского депутата Владимира Карагодина приговорили к двум годам условного заключения за мошенничество, рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Городской суд в Таганроге вынес приговор местному депутату Владимиру Карагодину. Его признали виновным в мошенничестве.

Дело в том, что Карагодин, будучи президентом Федерации регби Ростовской области, обманным путем похитил 750 тысяч рублей у некоммерческого партнера регбийного клуба «Радуга».

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Суд приговорил народного избранника к двум годам условного лишения свободы.

Ранее суд отменил решение о прекращении уголовного преследования в отношении депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата.

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