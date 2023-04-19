Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Городской суд в Таганроге вынес приговор местному депутату Владимиру Карагодину. Его признали виновным в мошенничестве.
Дело в том, что Карагодин, будучи президентом Федерации регби Ростовской области, обманным путем похитил 750 тысяч рублей у некоммерческого партнера регбийного клуба «Радуга».
Суд приговорил народного избранника к двум годам условного лишения свободы.
Ранее суд отменил решение о прекращении уголовного преследования в отношении депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата.