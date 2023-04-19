Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Проверки показали, что более 50 остановочных пунктов не имеют указателей для пассажиров, хотя по правилам они должны быть. В исковом заявлении прокуратура обратилась к городскому департаменту транспорта и «Центру интеллектуальной транспортной системы» с требованием устранить недочеты.
«Ленинский районный суд принял сторону надзорного ведомства и дал срок в полгода для установки указателей», — пишет 1Rnd со ссылкой на информацию надзорного ведомства.
Ранее власти Ростова показали, как будут выглядеть новые остановки общественного транспорта.