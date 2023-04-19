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Десятки остановок в Ростове-на-Дону оказались без необходимых указателей

19 апреля 2023, 15:03
Фото: rostov-gorod.ru
Десятки остановок в Ростове-на-Дону оказались без необходимых указателей
В Ростове-на-Дону департамент транспорта обязали установить указатели на остановочных комплексах, сообщили в городской прокуратуре.

Проверки показали, что более 50 остановочных пунктов не имеют указателей для пассажиров, хотя по правилам они должны быть. В исковом заявлении прокуратура обратилась к городскому департаменту транспорта и «Центру интеллектуальной транспортной системы» с требованием устранить недочеты.

Власти Ростова показали, как будут выглядеть новые остановки общественного транспорта
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«Ленинский районный суд принял сторону надзорного ведомства и дал срок в полгода для установки указателей», — пишет 1Rnd со ссылкой на информацию надзорного ведомства.

Ранее власти Ростова показали, как будут выглядеть новые остановки общественного транспорта.

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