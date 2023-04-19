Проверки показали, что более 50 остановочных пунктов не имеют указателей для пассажиров, хотя по правилам они должны быть. В исковом заявлении прокуратура обратилась к городскому департаменту транспорта и «Центру интеллектуальной транспортной системы» с требованием устранить недочеты.