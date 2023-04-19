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До 1 мая власти отремонтируют улицу Нозадзе в Ростове

19 апреля 2023, 13:32
Фото: Яндекс.Карты
До 1 мая власти отремонтируют улицу Нозадзе в Ростове
Рабочие приступили к ремонту улицы Нозадзе в Ростове, сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

В Ростове начался ремонт улицы Нозадзе. Рабочие сейчас занимаются подготовкой дорожного полотна к реконструкции: выравнивают его основание щебнем и фрезеруют разрушенные участки. После этого начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия.

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В администрации Ростова заверяют, что ремонт улицы завершат до 1 мая этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что улица Нозадзе в Ростове получила повреждения из-за военных большегрузов, часто курсирующих по ней. Из-за их работы власти решили отказаться от капитального ремонта дорожного полотна. Планируется локально восстановить поврежденные участки.

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