Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В Ростове начался ремонт улицы Нозадзе. Рабочие сейчас занимаются подготовкой дорожного полотна к реконструкции: выравнивают его основание щебнем и фрезеруют разрушенные участки. После этого начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия.
В администрации Ростова заверяют, что ремонт улицы завершат до 1 мая этого года.
Напомним, ранее сообщалось, что улица Нозадзе в Ростове получила повреждения из-за военных большегрузов, часто курсирующих по ней. Из-за их работы власти решили отказаться от капитального ремонта дорожного полотна. Планируется локально восстановить поврежденные участки.