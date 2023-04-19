В Ростове начался ремонт улицы Нозадзе. Рабочие сейчас занимаются подготовкой дорожного полотна к реконструкции: выравнивают его основание щебнем и фрезеруют разрушенные участки. После этого начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия.