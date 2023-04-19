Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Напомним, 18 апреля стало известно, что в Ростове приняли решение отменить традиционный формат шествия «Бессмертный полк», заменив его демонстрацией портретов ветеранов войны в течение нескольких дней на автомобилях, одежде и в соцсетях.
Уже в среду, 19 апреля, представитель МВД России Ирина Волк подтвердила порталу Interfax, что в течение нескольких дней до и после 9 Мая водителям будет разрешено размещать портреты своих ветеранов на стеклах автомобилей, исключительно тех, что не будут мешать обзору во время управления транспортным средством.
В МВД России добавили, что в течение объявленного периода размещение фотографий не будет считаться правонарушением, а потому водителям не станут выписывать штрафы и привлекать к иной административной ответственности.
Согласно открытым данным, предпочтительным местом для размещения портретов назвали задние боковые и заднее стекла, в акции смогут участвовать и автомобили, используемые организациями и компаниями.