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Донских водителей обещают не штрафовать за портреты «Бессмертного полка» на машинах

19 апреля 2023, 11:20
Фото: donland.ru
Донских водителей обещают не штрафовать за портреты «Бессмертного полка» на машинах
МВД России разрешило водителям в Ростовской области и других регионах России размещать портреты героев Великой Отечественной войны на стеклах автомобилей, об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Напомним, 18 апреля стало известно, что в Ростове приняли решение отменить традиционный формат шествия «Бессмертный полк», заменив его демонстрацией портретов ветеранов войны в течение нескольких дней на автомобилях, одежде и в соцсетях.

Уже в среду, 19 апреля, представитель МВД России Ирина Волк подтвердила порталу Interfax, что в течение нескольких дней до и после 9 Мая водителям будет разрешено размещать портреты своих ветеранов на стеклах автомобилей, исключительно тех, что не будут мешать обзору во время управления транспортным средством.

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В МВД России добавили, что в течение объявленного периода размещение фотографий не будет считаться правонарушением, а потому водителям не станут выписывать штрафы и привлекать к иной административной ответственности.

Согласно открытым данным, предпочтительным местом для размещения портретов назвали задние боковые и заднее стекла, в акции смогут участвовать и автомобили, используемые организациями и компаниями.

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