Уже в среду, 19 апреля, представитель МВД России Ирина Волк подтвердила порталу Interfax, что в течение нескольких дней до и после 9 Мая водителям будет разрешено размещать портреты своих ветеранов на стеклах автомобилей, исключительно тех, что не будут мешать обзору во время управления транспортным средством.