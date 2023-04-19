Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В среду, 18 апреля, в Волгодонске произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. На место происшествия выехал караул 17-й пожарно-спасательной части и спас двух животных.
Первую кошку нашли на месте происшествия и с помощью дыхательного аппарата привели ее в чувства. Вторую обнаружили на балконе, ей ничего не угрожало.
Кошек вернули хозяйке, которая поблагодарила всех за то, что ее любимцы остались живы.
Ранее в Ростове горожанка с 30 котами изводила соседей трупной вонью и тараканами.