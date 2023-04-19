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Двух кошек спасли во время пожара в пятиэтажном доме в Волгодонске

19 апреля 2023, 11:43
Фото: МЧС
Двух кошек спасли во время пожара в пятиэтажном доме в Волгодонске
В Волгодонске удалось спасти двух кошек, которые оказались заблокированы при пожаре доме, сообщили в региональном УМЧС.

В среду, 18 апреля, в Волгодонске произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. На место происшествия выехал караул 17-й пожарно-спасательной части и спас двух животных.

Первую кошку нашли на месте происшествия и с помощью дыхательного аппарата привели ее в чувства. Вторую обнаружили на балконе, ей ничего не угрожало.

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Кошек вернули хозяйке, которая поблагодарила всех за то, что ее любимцы остались живы.

Ранее в Ростове горожанка с 30 котами изводила соседей трупной вонью и тараканами.

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#Пожар#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Кошки в Ростове#Спасение в Ростове#Илья Протвинов
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