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Экс-гендиректора авиазавода в Таганроге судят за обман Минобороны на 2 млрд рублей

19 апреля 2023, 14:41
Фото: beriev.com
Экс-гендиректора авиазавода в Таганроге судят за обман Минобороны на 2 млрд рублей
В Ростовской области прошло заседание по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора «ТАНТК им. Г. М. Бериева» Юрия Грудинина, которому вменяют обман Минобороны, сообщает Объдиненная пресс-служба судов.

По данным следствия, в 2018 году Грудинин дал указание финансово-экономическим службам предприятия подготовить документы о возможности поставки авиационных двигателей Минобороны. Хотя на самом деле авиазавод не мог этого выполнить, так как не производил подобные двигатели, но это не помешало Грудинину заключить контракт с министерством.

«В результате государственный оборонный заказ оказался сорван. Ущерб Минобороны составил два миллиарда рублей», — сказано в сообщении.

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В отношении Грудинина возбудили уголовное дело, сам он вину не признает. Теперь все материалы рассматривает Таганрогский городской суд.

Ранее RostovGazeta писала, что в августе 2022 года суд вынес решение о заключении Грудинина на 2,5 года, а также выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей за мошенничество.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Суд над Грудининым#Скандал с авиазаводом#Обман Минобороны
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