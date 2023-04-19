Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
По данным следствия, в 2018 году Грудинин дал указание финансово-экономическим службам предприятия подготовить документы о возможности поставки авиационных двигателей Минобороны. Хотя на самом деле авиазавод не мог этого выполнить, так как не производил подобные двигатели, но это не помешало Грудинину заключить контракт с министерством.
«В результате государственный оборонный заказ оказался сорван. Ущерб Минобороны составил два миллиарда рублей», — сказано в сообщении.
В отношении Грудинина возбудили уголовное дело, сам он вину не признает. Теперь все материалы рассматривает Таганрогский городской суд.
Ранее RostovGazeta писала, что в августе 2022 года суд вынес решение о заключении Грудинина на 2,5 года, а также выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей за мошенничество.