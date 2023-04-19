По данным следствия, в 2018 году Грудинин дал указание финансово-экономическим службам предприятия подготовить документы о возможности поставки авиационных двигателей Минобороны. Хотя на самом деле авиазавод не мог этого выполнить, так как не производил подобные двигатели, но это не помешало Грудинину заключить контракт с министерством.