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Экспертиза изучит проект строительства дороги «Орбитальная-2» в Ростове до конца года

19 апреля 2023, 12:55
Фото: donland.ru
Экспертиза изучит проект строительства дороги «Орбитальная-2» в Ростове до конца года
Во втором квартале этого года на экспертизу направят проект строительства дороги «Орбитальная-2», сообщили в правительстве Ростовской области.

Госэкспертиза изучит проектную документацию на строительство дороги «Орбитальная-2» до конца второго квартала этого года. Власти надеются, что скоро смогут приступить к возведению объекта. «Орбитальная-2» свяжет окраины Ростова с Северным микрорайоном и Темерником, а также разгрузит улично-дорожную сеть города.

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Протяженность дороги превысит четыре километра. Вдоль проезжей части установят тротуары и велодорожки.Протяженность дороги превысит четыре километра. Вдоль проезжей части установят тротуары и велодорожки.
Протяженность дороги превысит четыре километра. Вдоль проезжей части установят тротуары и велодорожки.
Фото: donland.ru

Протяженность дороги превысит четыре километра. Вдоль проезжей части установят тротуары и велодорожки.

Ранее сообщалось, что в Ростове разработают проект транспортной развязки на Шолохова за 38,5 миллионов рублей.

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