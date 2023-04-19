Госэкспертиза изучит проектную документацию на строительство дороги «Орбитальная-2» до конца второго квартала этого года. Власти надеются, что скоро смогут приступить к возведению объекта. «Орбитальная-2» свяжет окраины Ростова с Северным микрорайоном и Темерником, а также разгрузит улично-дорожную сеть города.