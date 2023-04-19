Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Госэкспертиза изучит проектную документацию на строительство дороги «Орбитальная-2» до конца второго квартала этого года. Власти надеются, что скоро смогут приступить к возведению объекта. «Орбитальная-2» свяжет окраины Ростова с Северным микрорайоном и Темерником, а также разгрузит улично-дорожную сеть города.
Протяженность дороги превысит четыре километра. Вдоль проезжей части установят тротуары и велодорожки.
Ранее сообщалось, что в Ростове разработают проект транспортной развязки на Шолохова за 38,5 миллионов рублей.