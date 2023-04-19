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Грозы и ветер до 15 метров в секунду ожидают жителей Ростовской области 19 апреля

19 апреля 2023, 07:34
Фото: C. Clark/cc0/wikimedia.org
Грозы и ветер до 15 метров в секунду ожидают жителей Ростовской области 19 апреля
В Ростовской области 19 апреля ожидаются неблагоприятная погода с ливнями, грозой и сильным ветром, об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Ростовский гидрометцентр представил прогноз, согласно которому в среду, 19 апреля, жителей Ростовской области ожидает облачная погода с дождями, ливнями и грозой в отдельных районах региона.

Дожди ожидаются практически во всех городах Ростовской области, в Ростове, Таганроге, Волгодонске и Шахтах про прогнозам — гроза.

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В течение дня в Ростовской области будет дуть сильный ветер скоростью до 15 метров в секунду, дневная температура будет колебаться от +10 до +19 градусов.

Ранее стало известно, что в Ростове ожидается продолжительный период дождей.

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