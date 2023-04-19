Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Ростовский гидрометцентр представил прогноз, согласно которому в среду, 19 апреля, жителей Ростовской области ожидает облачная погода с дождями, ливнями и грозой в отдельных районах региона.
Дожди ожидаются практически во всех городах Ростовской области, в Ростове, Таганроге, Волгодонске и Шахтах про прогнозам — гроза.
В течение дня в Ростовской области будет дуть сильный ветер скоростью до 15 метров в секунду, дневная температура будет колебаться от +10 до +19 градусов.
Ранее стало известно, что в Ростове ожидается продолжительный период дождей.