Хакер рассказал, кто мог взломать экраны в ТЦ «Горизонт» в Ростове

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
По словам эксперта, экраны торговых центров и видео-билборды не слишком хорошо защищены от хакерских атак.
«Возможно, многие еще помнят, что тот же „Горизонт“ уже взламывали. И не профессиональные хакеры, а приколисты, которые решили поиграть в видео-игру. Так что это не представляет особого труда», — рассказывает хакер.
Игорь Буцуканов добавляет, что для произошедшей 18 апреля атаки, скорее всего были наняты профессиональные взломщики компьютерных систем.
«Я думаю, что экраны ТЦ оснащены сетевыми сервисами. То есть нефизическими, в значит, подверженными взлому на расстоянии. Именно через них хакеры проникли в центр управления трансляциями и разместили там свои изображения», - объяснил эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что хакеры взломали экраны в ростовском ТЦ и запустили на них антироссийский ролик.