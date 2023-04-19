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Хакер рассказал, кто мог взломать экраны в ТЦ «Горизонт» в Ростове

19 апреля 2023, 12:13
Фото: Phil Hagelberg/cc by sa/wikimedia.org
Хакер рассказал, как украинские спецслужбы могли взломать экраны в ростовском ТЦ
Для взлома экранов ТЦ «Горизонт» в Ростове были наняты профессиональные хакеры, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский хакер Игорь Буцуканов

По словам эксперта, экраны торговых центров и видео-билборды не слишком хорошо защищены от хакерских атак.

«Возможно, многие еще помнят, что тот же „Горизонт“ уже взламывали. И не профессиональные хакеры, а приколисты, которые решили поиграть в видео-игру. Так что это не представляет особого труда», — рассказывает хакер.

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Игорь Буцуканов добавляет, что для произошедшей 18 апреля атаки, скорее всего были наняты профессиональные взломщики компьютерных систем.

«Я думаю, что экраны ТЦ оснащены сетевыми сервисами. То есть нефизическими, в значит, подверженными взлому на расстоянии. Именно через них хакеры проникли в центр управления трансляциями и разместили там свои изображения», - объяснил эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что хакеры взломали экраны в ростовском ТЦ и запустили на них антироссийский ролик.

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