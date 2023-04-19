Коммунальная авария произошла в Таганроге на Донском техническом водоводе. Из-за нет сотни жителей города остались без холодной воды. Коммунальные службы отчитались, что завершили ремонтные работы. Вода вернется в дома жителей Таганрога в ближайшее время.