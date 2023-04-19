Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Коммунальная авария произошла в Таганроге на Донском техническом водоводе. Из-за нет сотни жителей города остались без холодной воды. Коммунальные службы отчитались, что завершили ремонтные работы. Вода вернется в дома жителей Таганрога в ближайшее время.
В МУП «Управление „Водоканал“» добавили, что авария произошла в районе поста ГАИ в селе Самбек.
Напомним, завтра на сутки без холодной воды останутся жители Ростова-на-Дону.