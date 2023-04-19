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Крупную аварию устранили на водоводе в Ростовской области

19 апреля 2023, 15:06
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Крупную аварию устранили на водоводе в Таганроге

Таганрогский «Водоканал» сообщил об устранении аварии на водоводе 19 апреля

Холодное водоснабжение восстановили в Таганроге после устранения аварии на местном водоводе, сообщили в МУП «Управление „Водоканал“ города.

Коммунальная авария произошла в Таганроге на Донском техническом водоводе. Из-за нет сотни жителей города остались без холодной воды. Коммунальные службы отчитались, что завершили ремонтные работы. Вода вернется в дома жителей Таганрога в ближайшее время.

Авария оставила жителей в Таганроге без воды с 17 апреля
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В МУП «Управление „Водоканал“» добавили, что авария произошла в районе поста ГАИ в селе Самбек.

Напомним, завтра на сутки без холодной воды останутся жители Ростова-на-Дону.

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#Происшествия#Новости#Таганрог#Водоснабжение в Ростовской области#Коммунальные аварии в Ростовской области#Отключение воды в Ростовской области#ЖКХ в Ростовской области#Виктория Прутковская
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