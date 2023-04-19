Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Издание «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник пишет, в Ростове-на-Дону мужчина получил травмы ног после того, как попал под колеса многотонного комбайна, когда помогал перегонять технику. Предварительно известно, что работники предприятия перевозили оборудование, и водитель двинулся с места, в результате чего произошла авария. После происшествия пострадавший был доставлен в медучреждение с серьезными повреждениями ног.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее пассажир отправился в больницу после массового ДТП В Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.