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Многотонный комбайн переехал ноги жителю в Ростове-на-Дону

19 апреля 2023, 06:31
Фото: ТГ канал don_mash
Многотонный комбайн переехал ноги жителю в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону водитель комбайна наехал на ноги мужчине, сообщают СМИ.

Издание «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник пишет, в Ростове-на-Дону мужчина получил травмы ног после того, как попал под колеса многотонного комбайна, когда помогал перегонять технику. Предварительно известно, что работники предприятия перевозили оборудование, и водитель двинулся с места, в результате чего произошла авария. После происшествия пострадавший был доставлен в медучреждение с серьезными повреждениями ног.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее пассажир отправился в больницу после массового ДТП В Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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