Молодые постигают науку организации выборов

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Программа форума очень насыщена и динамична: образовательные мастер-классы, дискуссионные площадки, интеллектуальные игры. А тем, кто захотел попробовать свои силы в рекламе, организаторы предложили «сдать» проектную сессию по разработке социальной рекламы, направленной на повышение престижа института выборов и работы в избирательной системе.
– Мы впервые проводим молодежный форум для членов избирательных комиссий Ростовской области, и надеемся, что он станет традиционным, – сказал начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей Облизбиркома Василий Волков. – Члены участковых комиссий, по сути, – волонтеры, так как у всех есть основная работа, это люди самых разных профессий, но они берут на себя дополнительную нагрузку – провести выборы.
Участие в таком форуме, несомненно, придаст молодым членам избирательных комиссий не только новых сил и новых знаний в сфере избирательных технологий и права, психологии и коммуникаций с избирателями, но и поможет сделать из них сплоченную команду единомышленников.