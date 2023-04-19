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Молодые постигают науку организации выборов

19 апреля 2023, 10:31
Фото: Избирком Ростовской области
Форум молодых организаторов выборов, который завершился сегодня в Ростове-на-Дону, собрал на своих образовательных площадках довольно большую аудиторию политически активной молодежи – 90 членов участковых избирательных комиссий Ростовской области в возрасте от 18 до 35 лет стали его участниками.

Программа форума очень насыщена и динамична: образовательные мастер-классы, дискуссионные площадки, интеллектуальные игры. А тем, кто захотел попробовать свои силы в рекламе, организаторы предложили «сдать» проектную сессию по разработке социальной рекламы, направленной на повышение престижа института выборов и работы в избирательной системе.

Фото: Избирком Ростовской области

– Мы впервые проводим молодежный форум для членов избирательных комиссий Ростовской области, и надеемся, что он станет традиционным, – сказал начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей Облизбиркома Василий Волков. – Члены участковых комиссий, по сути, – волонтеры, так как у всех есть основная работа, это люди самых разных профессий, но они берут на себя дополнительную нагрузку – провести выборы.

Фото: Избирком Ростовской области

Участие в таком форуме, несомненно, придаст молодым членам избирательных комиссий не только новых сил и новых знаний в сфере избирательных технологий и права, психологии и коммуникаций с избирателями, но и поможет сделать из них сплоченную команду единомышленников.

Фото: Избирком Ростовской области
#Илья Протвинов
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