Молодые постигают науку организации выборов

– Мы впервые проводим молодежный форум для членов избирательных комиссий Ростовской области, и надеемся, что он станет традиционным, – сказал начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей Облизбиркома Василий Волков. – Члены участковых комиссий, по сути, – волонтеры, так как у всех есть основная работа, это люди самых разных профессий, но они берут на себя дополнительную нагрузку – провести выборы.