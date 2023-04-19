На пресс-конференции в преддверии КИВ-2023 в Минводах озвучили деловую программу

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Спикерами стали замминистра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров; директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов, пишет newstracker.ru.
Назаров заявил, что КИВ предоставит всем участникам форума возможность поиска партнёров и заключения выгодных контрактов. Также он рассказал об ожиданиях по поводу инвестсоглашений со структурами, которые обеспечат прорывной рост экономики СКФО и увеличение числа внебюджетных инвестиций.
По словам Стуглева, за два дня выставки будет проведено более 20 сессий по таким направлениям, как предпринимательский потенциал, ЖКХ, туризм, агропром, энергетика и не только. Он отметил, что все входящие в Северо-Кавказский федеральный округ регионы проявили интерес к предстоящему мероприятию. Также Александр Стуглев сообщил, что программа кроме деловой части будет включать культурную и спортивную повестки.
Андрей Юмшанов, в свою очередь, заметил, что на КИВ-2023 будут подписаны крупные партнёрские соглашения.
Выставка пройдет при поддержке Минэкономразвития РФ. Организатором выступает Фонд Росконгресс, стратегическим партнером — «Кавказ.РФ».