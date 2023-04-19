На пресс-конференции в преддверии КИВ-2023 в Минводах озвучили деловую программу

По словам Стуглева, за два дня выставки будет проведено более 20 сессий по таким направлениям, как предпринимательский потенциал, ЖКХ, туризм, агропром, энергетика и не только. Он отметил, что все входящие в Северо-Кавказский федеральный округ регионы проявили интерес к предстоящему мероприятию. Также Александр Стуглев сообщил, что программа кроме деловой части будет включать культурную и спортивную повестки.