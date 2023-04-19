— В политтехнолога я не играю, но могу сказать одно. СВО может закончится только после нашей победы. Существует много людей, которые начинают роптать, что надо уже сейчас все заканчивать. Но мы не имеем на это право. Ведь тогда мы оставим нашим детям и внукам большое горе. Надо доводить до конца. Мы же один народ. Мы должны жить в дружбе, мире и согласии. А в таком состоянии, в каком это находится сейчас — и веру нашу там попрали, и язык русский запрещают — оставлять нельзя. Это все было и раньше, а сейчас и вовсе приобрело какой-то звериный масштаб. Мы должны убрать угрозу для русских людей, которые проживают на исторически русской территории. Мы должны освободить их от гнета и унижения.