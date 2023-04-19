Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Житель Таганрога выставил на продажу осиновые колья. Он заверяет, что они помогут спастись от вампира или даже убить его. Продавец добавляет, что колья прошли все необходимые проверки. «Защита от нечисти вам обеспечена».
Вместе с тем оговаривается, что колья новые, предварительно, их необходимо заточить. Продавец заботливо дает советы о необходимых углах заточки оружия. После убийства более десяти вампиров заточку колей необходимо повторить.
«Нечистые сущности умрут, даже если будут не вампирами», — предостерегает автор объявления.
Купить колья можно за 35 тысяч рублей. Однако с потенциальным покупателем продавец готов поторговаться.
«Серебряных пуль нет. Закончились», — лаконично уточняет в конце объявления автор.
Ранее ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 миллионов рублей.