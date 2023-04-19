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Published Сегодня, 18:04

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Осиновые колья для охоты на вампиров стали продавать в Ростовской области

19 апреля 2023, 18:04
Фото: Авито
В Ростовской области выставили на продажу осиновые колья для охоты на вампиров

В Таганроге начали торговать осиновыми кольями для охоты на вампиров в апреле

В Ростовской области выставили на продажу осиновые колья для охоты на вампиров, сообщение об этом появилось на сайте бесплатных объявлений.

Житель Таганрога выставил на продажу осиновые колья. Он заверяет, что они помогут спастись от вампира или даже убить его. Продавец добавляет, что колья прошли все необходимые проверки. «Защита от нечисти вам обеспечена».

Вместе с тем оговаривается, что колья новые, предварительно, их необходимо заточить. Продавец заботливо дает советы о необходимых углах заточки оружия. После убийства более десяти вампиров заточку колей необходимо повторить.

«Нечистые сущности умрут, даже если будут не вампирами», — предостерегает автор объявления.

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Купить колья можно за 35 тысяч рублей. Однако с потенциальным покупателем продавец готов поторговаться.

«Серебряных пуль нет. Закончились», — лаконично уточняет в конце объявления автор.

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#Алина Заярная#Общество
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