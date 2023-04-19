Переселенцам из Херсона выдадут сертификаты на покупку жилья в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Накануне депутаты ЗСРО внесли поправки в бюджет текущего года. Бюджет пополнился на один миллиард рублей, который власти направят на выделение жилищных сертификатов жителям Херсона и Херсонской области.
Напомним, первым получателем жилищного сертификата из Херсонской области в Таганроге в прошлом году стала пенсионерка Нина Малета, которая переехала в Россию после участившихся обстрелов ВСУ ее населенного пункта.
Ранее около 90 многодетных семей Таганрога получили земельные сертификаты.