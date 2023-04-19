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Переселенцам из Херсона выдадут сертификаты на покупку жилья в Ростовской области

19 апреля 2023, 09:08
Фото: 1MI
Переселенцам из Херсона выдадут сертификаты на покупку жилья в Ростовской области
Переселенцам из Херсонской области и Херсона выдадут сертификаты на покупку недвижимости в Ростовской области на общую сумму в один миллиард рублей, об этом сообщил портал ТАСС.

Накануне депутаты ЗСРО внесли поправки в бюджет текущего года. Бюджет пополнился на один миллиард рублей, который власти направят на выделение жилищных сертификатов жителям Херсона и Херсонской области.

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Напомним, первым получателем жилищного сертификата из Херсонской области в Таганроге в прошлом году стала пенсионерка Нина Малета, которая переехала в Россию после участившихся обстрелов ВСУ ее населенного пункта.

Ранее около 90 многодетных семей Таганрога получили земельные сертификаты.

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