«Получат по заслугам»: ростовчане поддержали пересмотр дела экс-замгубернатора Сидаша

Во время подготовки к Чемпионату мира по футболу и строительства «Ростов-Арены» госслужащему и его подельникам удалось добиться замены песка для строительства на другой, цена которого была значительно ниже. Это позволило им выручить и присвоить 80 миллионов рублей. За это все фигуранты дела отделались условными сроками, не превышающими пяти лет лишения свободы.