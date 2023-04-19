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«Получат по заслугам»: ростовчане поддержали пересмотр дела экс-замгубернатора Сидаша

19 апреля 2023, 06:45
Фото: donland.ru
«Получат по заслугам»: ростовчане поддержали пересмотр дела экс-замгубернатора Сидаша
В Ростовской области собираются пересмотреть приговор по делу о «золотом песке» стадиона «Ростов-Арена», комментарии с мнением дончан появились в соцсетях.

Напомним, накануне стало известно, что благодаря настойчивости прокуратуры удалось добиться пересмотра дела бывшего замгубернатора региона Сергея Сидаша, который обвинялся в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями.

Во время подготовки к Чемпионату мира по футболу и строительства «Ростов-Арены» госслужащему и его подельникам удалось добиться замены песка для строительства на другой, цена которого была значительно ниже. Это позволило им выручить и присвоить 80 миллионов рублей. За это все фигуранты дела отделались условными сроками, не превышающими пяти лет лишения свободы.

Донская прокуратура добилась пересмотра дела экс-заместителя губернатора Сидаша
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Новость о пересмотре дела положительно оценили жители региона, которые посчитали сроки наказания недостаточными для столь больших сумм.

«Наконец-то, воры получат по заслугам, и срок будет не условный, а реальный», — заметили дончане.

Однако нашлись и те, кто поставил под сомнения существенные изменения в приговоре.

«Жуть. Теперь получит 5 лет условно», — предположили ростовчане.

«Ещё бы экс-министра здравоохранения посадили», — заметил дончанин, знакомый с делом об утилизации медотходов.

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