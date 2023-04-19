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«Пройти невозможно»: Путин ужаснулся видом дорог у КПП в Гуково Ростовской области

19 апреля 2023, 17:23
Фото: 1MI
Владимир Путин
Из-за плачевного состояние передвигаться по дорогам рядом с КПП в Гуково Ростовской области почти невозможно, заявил президент Владимир Путин.

Президент Владимир Путин раскритиковал состояние дорог рядом с КПП на границе Ростовской области с ЛНР в Гуково. Глава государства заявил, что «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно» из-за плохого качества дорожного полотна. Отремонтировать его нужно в ближайшее время.

По словам президента, некачественная дорога провоцирует, в числе прочего, многокилометровые пробки на границе. Ситуацию усугубляет и площадь самого КПП. «Большое количество транспорта стоит. <…> На КПП — большое количество техники», — приводит слова Путина ТАСС.

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Президент поручил расширить КПП и увеличить количество сотрудников там. Деньги на эти цели должно выделить правительство России.

Ранее дальнобойщик рассказал, как трое суток стоял в огромной пробке на КПП в Ростовской области.

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