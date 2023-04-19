Президент Владимир Путин раскритиковал состояние дорог рядом с КПП на границе Ростовской области с ЛНР в Гуково. Глава государства заявил, что «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно» из-за плохого качества дорожного полотна. Отремонтировать его нужно в ближайшее время.