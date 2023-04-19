Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Президент Владимир Путин раскритиковал состояние дорог рядом с КПП на границе Ростовской области с ЛНР в Гуково. Глава государства заявил, что «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно» из-за плохого качества дорожного полотна. Отремонтировать его нужно в ближайшее время.
По словам президента, некачественная дорога провоцирует, в числе прочего, многокилометровые пробки на границе. Ситуацию усугубляет и площадь самого КПП. «Большое количество транспорта стоит. <…> На КПП — большое количество техники», — приводит слова Путина ТАСС.
Президент поручил расширить КПП и увеличить количество сотрудников там. Деньги на эти цели должно выделить правительство России.
Ранее дальнобойщик рассказал, как трое суток стоял в огромной пробке на КПП в Ростовской области.