Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Президент России Владимир Путин заявил о проблеме с заторами в районе пункта пропуска Гуково на границе Ростовской области с ЛНР. Глава государства потребовал срочно разрешить непростую дорожную ситуацию.
«Проезжал я КПП Гуково. Большое количество транспорта стоит. На дорогах нет, дороги более-менее свободные, а на пунктах пропуска, на КПП — большое количество техники», — приводит слова Путина ТАСС. Также он добавил, что большинство транспорта на границе — это не военная, а гражданская техника.
По словам президента, решить проблему можно «очень просто». Необходимо расширить КПП, при этом сохраняя его безопасность. Также нужно увеличить количество сотрудников, обслуживающих пункт пропуска. Деньги на эти цели должно выделить правительство страны.
Также Путин обратил внимание на качество дорог рядом с КПП. Он заявил, что «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно», так как дороги узкие, а их полотно оставляет желать лучшего. Глава государства поручил в срочном порядке заняться решением этого вопроса.
Ранее дальнобойщик рассказал, как трое суток стоял в огромной пробке на КПП в Ростовской области.