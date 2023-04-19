Также Путин обратил внимание на качество дорог рядом с КПП. Он заявил, что «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно», так как дороги узкие, а их полотно оставляет желать лучшего. Глава государства поручил в срочном порядке заняться решением этого вопроса.