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Путин сравнил цены в новых регионах России и в Ростовской области

19 апреля 2023, 15:59
Фото: 1MI
Владимир Путин
Цены в новых регионах России порой гораздо выше, чем в соседней Ростовской области, заявил президент Владимир Путин.

Президент Владимир Путин обратил внимание на дисбаланс между зарплатами и ценами в новых регионах России. Он заявил, что при «скромных» доходах местных жителей тратить на товары и услуги они вынуждены больше, чем в соседней Ростовской области.

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Решить эту проблему глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Марату Хуснуллину. «Подумать, как, каким темпом», — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что хочет добиться снижения цен в республике до уровня Ростовской области.

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