Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Президент Владимир Путин обратил внимание на дисбаланс между зарплатами и ценами в новых регионах России. Он заявил, что при «скромных» доходах местных жителей тратить на товары и услуги они вынуждены больше, чем в соседней Ростовской области.
Решить эту проблему глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Марату Хуснуллину. «Подумать, как, каким темпом», — приводит слова Путина ТАСС.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что хочет добиться снижения цен в республике до уровня Ростовской области.