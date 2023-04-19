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РЭО опубликовал данные о состоянии отрасли утилизации

19 апреля 2023, 16:40
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор сообщил о состоянии отрасли утилизации в Российской Федерации, которая переходит на экономику замкнутого цикла.

Центральный федеральный округ стал лидером по мощностям утилизации. Сегодня 192 предприятия ЦФО перерабатывают в общей сложности 3,15 млн тонн полимеров, стекла, бумаги и резины.

Российский экологический оператор собрал информацию по всем федеральным округам о количестве и мощности объектов утилизации основных фракций, включая полимеры, стекло, макулатуру и резину.

Всего в России сейчас работает 662 объекта утилизации отходов от использования товаров общей мощностью 8,1 млн тонн. РЭО получил данные от организаций-утилизаторов на добровольной основе и планирует опираться на них при формировании реестра утилизаторов.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по количеству объектов утилизации (124), а замыкает тройку лидеров Северо-Западный округ со 113 объектами. В Сибирском округе функционирует 81 объект утилизации, в Южном — 66, в Уральском — 59, в Дальневосточном — 21, а в Северо-Кавказском — 6 объектов утилизации.

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