РЭО опубликовал данные о состоянии отрасли утилизации

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
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Центральный федеральный округ стал лидером по мощностям утилизации. Сегодня 192 предприятия ЦФО перерабатывают в общей сложности 3,15 млн тонн полимеров, стекла, бумаги и резины.
Российский экологический оператор собрал информацию по всем федеральным округам о количестве и мощности объектов утилизации основных фракций, включая полимеры, стекло, макулатуру и резину.
Всего в России сейчас работает 662 объекта утилизации отходов от использования товаров общей мощностью 8,1 млн тонн. РЭО получил данные от организаций-утилизаторов на добровольной основе и планирует опираться на них при формировании реестра утилизаторов.
Приволжский федеральный округ занимает второе место по количеству объектов утилизации (124), а замыкает тройку лидеров Северо-Западный округ со 113 объектами. В Сибирском округе функционирует 81 объект утилизации, в Южном — 66, в Уральском — 59, в Дальневосточном — 21, а в Северо-Кавказском — 6 объектов утилизации.