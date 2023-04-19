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Родители детей-инвалидов смогут брать дополнительные выходные в Ростовской области

19 апреля 2023, 17:57
Фото: 1MI
Родители детей-инвалидов в Ростовской области смогут брать дополнительные выходные для ухода за детьми
Родители детей-инвалидов в Ростовской области смогут брать до 24 дополнительных выходных дней для ухода за детьми, сообщили ростовские власти.

В Ростовской области работающие родители детей-инвалидов имеют право на 24 дополнительных выходных подряд. Эти дни они могут потратить на уход за детьми. Правило касается не только родителей, но и опекунов и попечителей.

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Уточняется, что все дни должны быть оплачены работодателем и подкреплены письменным заявлением со стороны работающего родителя или опекуна.

Ранее жителей Ростова возмутило избиение ребенка-инвалида пьяными мужчинами в ТЦ «Орбита» на Северном.

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