Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
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Updated Сегодня, 17:59
В Ростовской области работающие родители детей-инвалидов имеют право на 24 дополнительных выходных подряд. Эти дни они могут потратить на уход за детьми. Правило касается не только родителей, но и опекунов и попечителей.
Уточняется, что все дни должны быть оплачены работодателем и подкреплены письменным заявлением со стороны работающего родителя или опекуна.
Ранее жителей Ростова возмутило избиение ребенка-инвалида пьяными мужчинами в ТЦ «Орбита» на Северном.