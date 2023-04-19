Ростовчане назвали преимущества ЖК «Измаильский экоквартал»

«Мы очень долго выбирали себе квартиру мечты, потому что ни один ЖК не отвечал нашим требованиям. Обязательными условиями были – охраняемый двор без машин, безопасная детская площадка, а также квартира с функциональной планировкой и высокими потолками. Когда мы зашли в отдел продаж ЖК «Измаильский экоквартал» и нам показали квартиру с личным двориком, провели экскурсию по двору, то в течение 10 минут нами было принято решение, что мы остаёмся именно у этого застройщика. Мы доверились и ни разу не пожалели», - поделилась Гелена Марченко.