Ростовчане назвали преимущества ЖК «Измаильский экоквартал»

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Неоспоримым плюсом жильцы ЖК «Измаильский экоквартал» называют тишину в квартирах, которая стала возможной благодаря выполненной на этапе строительства профессиональной шумоизоляции пола. Она обеспечивает акустический комфорт, улучшение разборчивости речи и исключает эффекта эха. А благодаря тому, что межквартирные стены возведены из двух кирпичей (520 мм), улучшены звукоизоляционные характеристики помещения. А значит спокойствие обеспечено для всех соседей.
«Не каждый может финансово позволить самостоятельно сделать профессиональную шумоизоляцию, либо не хочет затягивать ремонт. Но в «Измаильском экоквартале» такая опция уже предусмотрена застройщиком: в каждой квартире есть шумоизоляция пола под стяжкой, а смежные с соседями стенами, выложены в два кирпича. Поэтому мы уверены, что у нас в квартире будет комфортно и тихо, даже когда у других громко», - отметила жительница комплекса Ольга Крутоверцева.
Важным преимуществом в ЖК «Измаильский экоквартал» является благоустроенная закрытая территория, на которой реализован ландшафтный проект. Специалисты озеленили двор цветами и кустарниками с учетом южного климата. Для жильцов также предусмотрены места отдыха: беседки, скамейки и фонтан. Для занятий спортом на свежем воздухе обустроена workout-зона, установлены уличные тренажеры и столы для тенниса.
На нескольких игровых зонах для детей, расположенных на закрытой и охраняемой территории, увлекательные занятия найдут дети разного возраста.
«Мы очень долго выбирали себе квартиру мечты, потому что ни один ЖК не отвечал нашим требованиям. Обязательными условиями были – охраняемый двор без машин, безопасная детская площадка, а также квартира с функциональной планировкой и высокими потолками. Когда мы зашли в отдел продаж ЖК «Измаильский экоквартал» и нам показали квартиру с личным двориком, провели экскурсию по двору, то в течение 10 минут нами было принято решение, что мы остаёмся именно у этого застройщика. Мы доверились и ни разу не пожалели», - поделилась Гелена Марченко.
Одно из главных преимуществ комплекса «Измаильский экоквартал» - современный и технологичный подземный паркинг, оснащенный лифтом из подъезда, камерами видеонаблюдения, заметной разметкой.
«У меня удобный доступ к авто из подъезда, с территории двора и аллеи. Я не переживаю за безопасность и не трачу время на подготовку к поездке. Автомобилю в паркинге комфортно: проезды широкие, машиноместо удобное – это важно, чтобы удобно маневрировать. Плюс, он очень красивый - въезжаешь, а у тебя перед глазами панорамное остекление с шумящим платаном и естественным светом», - подчеркнул собственник квартиры Никита Селиванов.
Многие отмечают добрососедские отношения между жильцами, которые сложились еще до переезда в семейный ЖК бизнес-класса.
«Еще не заселившись, не познакомившись очно, мы уже не раз помогли друг другу делом: консультация по волнующему вопросу, покупка нужного материала, поиск нужного специалиста, встречи по интересам – это еще один, уже проверенный бонус нашего ЖК», - обратила внимание Анна Панас.
В настоящее время завершается строительство третьей очереди ЖК «Измаильский экоквартал», где в продаже осталось всего 46 квартир площадью от 39 до 120 кв. метров. Третий этап представляет собой четыре кирпичных корпуса высотой от 10 до 14 этажей. На каждом этаже — от двух до пяти квартир. ГК Альянс предлагает приобрести квартиры в III очереди строительства с ремонтом «под ключ» в подарок, что позволит ускорить переезд и сэкономить на ремонте до 1,5 млн рублей.
Оценить качество строительства, а также записаться на обзор комплекса и доступных планировок можно в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.
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