Ростовчане стали чаще заходить на театральные сайты

А в начале этого года в донском регионе популярнее всех был областной музей краеведения, чьи выставки заинтересовали большое количество пользователей. При этом увеличение трафика зафиксировали не только на сайте учреждения, но и в самом музее. Дело в том, что МегаФон улучшил связь в этой зоне, в итоге люди начали в четыре раза больше пользоваться Интернетом и чаще разговаривать по мобильному.