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Ростовчане стали чаще заходить на театральные сайты

19 апреля 2023, 14:11
Фото: МегаФон
Жители России, в том числе Ростова-на-Дону, стали чаще заходить на порталы театров, следует из данных МегаФона.

Аналитики оператора связи собрали обезличенные данные и сделали выводы по поводу интересов абонентов. Оказалось, что в этом году объем потребленного трафика на сайтах знаменитых театров увеличился на 75%, чем за такой же промежуток времени 2022 года.

Больше всего пользователей интересуют спектакли Большого и Мариинского, а что касается жителей Ростовской области, то они в больше степени интересуются оперой и балетом. Лидером же по объему трафика оказался портал ростовского музыкального театра, на который заходят в восемь раз чаще других.

В топ-3 также попали ростовский театр драмы имени Максима Горького и академический молодежный театр. Согласно статистике, всего в этом году, сильнее интересуясь театральными постановками, абоненты тратили на треть больше интернета.

Если рассматривать интерес к музеям, то подобных показателей не оказалось. Но и здесь есть свои тенденции - столичные выставки были более популярными, чем местные. Так, ростовчане чаще всего заходили на сайт Третьяковской галереи, который на 78% смог обогнать Эрмитаж.

Пик пришелся на последний месяц 2022 года, когда пользователи на 67% больше выходили в Сеть, чем в среднем каждый месяц. Скорее всего, они составляли развлекательную программу на новогодние праздники.

А в начале этого года в донском регионе популярнее всех был областной музей краеведения, чьи выставки заинтересовали большое количество пользователей. При этом увеличение трафика зафиксировали не только на сайте учреждения, но и в самом музее. Дело в том, что МегаФон улучшил связь в этой зоне, в итоге люди начали в четыре раза больше пользоваться Интернетом и  чаще разговаривать по мобильному.

Вместе с этим горожане сильнее интересовались картинными галереями, а востребованность выставок увеличилась на 66%. На портале музея изобразительных искусств посетители прокачали втрое больше интернета, чем обычно.

#Елена Янкевич
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