Во время ссоры мужчина нанес потерпевшему удар ножом в живот, что стало причиной его смерти спустя несколько часов после происшествия. После этого фигуранта задержали, он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, в соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ.