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Ростовчанина обвинили в жестоком убийстве знакомого

19 апреля 2023, 04:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который во время ссоры убил знакомого, сообщает УСКР.

Известно, что преступление было совершено в квартире, которая находится по улице 2-я Краснодарская в городе Ростове-на-Дону. По данным следствия, 34-летний обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения, когда начал конфликтовать со своим знакомым.

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Во время ссоры мужчина нанес потерпевшему удар ножом в живот, что стало причиной его смерти спустя несколько часов после происшествия. После этого фигуранта задержали, он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, в соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ.

Сейчас обвиняемый ожидает возможной изоляции от свободы, в целом ему грозит до 15 лет заключения. Теперь проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Батайске ночью 16 апреля рядом с кафе «Полет» убили таксиста.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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