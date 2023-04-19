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Published Сегодня, 04:45
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Известно, что преступление было совершено в квартире, которая находится по улице 2-я Краснодарская в городе Ростове-на-Дону. По данным следствия, 34-летний обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения, когда начал конфликтовать со своим знакомым.
Во время ссоры мужчина нанес потерпевшему удар ножом в живот, что стало причиной его смерти спустя несколько часов после происшествия. После этого фигуранта задержали, он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, в соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ.
Сейчас обвиняемый ожидает возможной изоляции от свободы, в целом ему грозит до 15 лет заключения. Теперь проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
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