«Абсолютное большинство поддержали нас в Северодонецке. Я просто был поражен, какой это очень русский город. Был я там в июне, когда Северодонецк частично освободили. Многие не понимали, кто мы, думая, что от Украины. Пожилых людей я даже не стал разуверять, чтобы не напугать», — отмечает Мезинов.