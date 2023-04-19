Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
По словам собеседника, люди на новых территориях России поддерживают новую власть. И это, как считает спикер, очевидно — те, кто были против, давно выехали на территорию Украины.
«Абсолютное большинство поддержали нас в Северодонецке. Я просто был поражен, какой это очень русский город. Был я там в июне, когда Северодонецк частично освободили. Многие не понимали, кто мы, думая, что от Украины. Пожилых людей я даже не стал разуверять, чтобы не напугать», — отмечает Мезинов.
В отличие от Северодонецка, спикер отмечает, что в Лисичанске у некоторых людей возникали вопросы. Есть проукраински настроенные граждане, по словам волонтера, в Мариуполе.
Подробнее в материале: «Надо идти до конца»: ростовский доброволец Мезинов рассказал о ситуации в зоне СВО