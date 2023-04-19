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Ростовский волонтер рассказал, как жители новых территорий встретили власть России

19 апреля 2023, 11:57
Фото: Минобороны РФ
Ростовский волонтер рассказал, как жители новых территорий встретили власть РФ
В абсолютном большинстве случаев, жители новых территорий рады переменам и поддерживают нас, сообщил RostovGazeta руководитель гуманитарной миссии Юрий Мезинов.

По словам собеседника, люди на новых территориях России поддерживают новую власть. И это, как считает спикер, очевидно — те, кто были против, давно выехали на территорию Украины.

«Абсолютное большинство поддержали нас в Северодонецке. Я просто был поражен,  какой это очень русский город. Был я там в июне, когда Северодонецк частично освободили. Многие не понимали, кто мы, думая, что от Украины. Пожилых людей я даже не стал разуверять, чтобы не напугать», — отмечает Мезинов.

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В отличие от Северодонецка, спикер отмечает, что в Лисичанске у некоторых людей возникали вопросы. Есть проукраински настроенные граждане, по словам волонтера, в Мариуполе.

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