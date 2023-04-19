Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
В середине весны змеи заполонили Ростовскую область. О многочисленных встречах с пресмыкающимися жители сообщают в социальных сетях.
Серпентолог Яков Асафьев в беседе с корреспондентом RostovGazeta дал несколько советов о том, как закончить встречу со змеей без последствий.
«Начнем с того, что в нашем регионе почти все змеи – не ядовитые. Ядовитая только одна – степная гадюка – она обитает в отдаленных от населенных пунктов сухих степях и встретить ее на своем дачном участке или в парке невозможно», - рассказывает эксперт.
По словам Астафьева, наиболее велика вероятность встретиться в середине апреля с полозом, медянкой или ужом.
«Главное при встрече со змеей замереть и дать ей спокойно уползти. Не пытайтесь наступить на нее или напугать шумом – даже не ядовитая змея может попытаться атаковать», - советует серпентолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что власти Таганрога просят жителей оставить в покое змей на Пушкинской набережной.