«Начнем с того, что в нашем регионе почти все змеи – не ядовитые. Ядовитая только одна – степная гадюка – она обитает в отдаленных от населенных пунктов сухих степях и встретить ее на своем дачном участке или в парке невозможно», - рассказывает эксперт.