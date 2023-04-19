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Серпентолог Астафьев рассказал, что делать ростовчанам при встрече со змеей

19 апреля 2023, 08:40
Фото: rostovgazeta.ru
Эксперт рассказал, что делать ростовчанам при встрече со змеей
Неядовитые змеи могут укусить нападающего, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский серпентолог Яков Астафьев.

В середине весны змеи заполонили Ростовскую область. О многочисленных встречах с пресмыкающимися жители сообщают в социальных сетях.

Серпентолог Яков Асафьев в беседе с корреспондентом RostovGazeta дал несколько советов о том, как закончить встречу со змеей без последствий.

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«Начнем с того, что в нашем регионе почти все змеи – не ядовитые. Ядовитая только одна – степная гадюка – она обитает в отдаленных от населенных пунктов сухих степях и встретить ее на своем дачном участке или в парке невозможно», - рассказывает эксперт.

По словам Астафьева, наиболее велика вероятность встретиться в середине апреля с полозом, медянкой или ужом.

«Главное при встрече со змеей замереть и дать ей спокойно уползти. Не пытайтесь наступить на нее или напугать шумом – даже не ядовитая змея может попытаться атаковать», - советует серпентолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти Таганрога просят жителей оставить в покое змей на Пушкинской набережной.

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#Анна Ивченко#Змеи в Ростовской области#Общество#Животные#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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