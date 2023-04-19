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Склад с боевыми гранатами нашли рядом с КПП на границе Ростовской области

19 апреля 2023, 15:22
Фото: armyrotc/cc0/flickr.com
Пограничники нашли склад с гранатами на границе в Ростовской области
Пограничники нашли схрон с боевыми гранатами в нескольких метрах от КПП на границе Ростовской области, пишут Telegram-каналы.

В Ростовской области пограничники нашли склад с боевыми гранатами. Он находился всего лишь в 350 метрах от КПП «Куйбышево — Автодорожный» на границе с ДНР. Найти схрон силовики смогли во время обхода административной границы.

Telegram-канал «Че по Ростову?» уточняет, что среди боеприпасов были 12 гранат Ф-1, две РДГ-5 и 15 взрывателей типа УЗРГМ.

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По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют, кто и как оставил гранаты рядом с КПП. Среди предварительных версий — подготовка диверсии или продажа оружия на черном рынке.

Ранее депутат Анатолий Вассерман сообщил о возможных диверсиях в Ростове после убийства военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

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