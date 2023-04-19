Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В Ростовской области пограничники нашли склад с боевыми гранатами. Он находился всего лишь в 350 метрах от КПП «Куйбышево — Автодорожный» на границе с ДНР. Найти схрон силовики смогли во время обхода административной границы.
Telegram-канал «Че по Ростову?» уточняет, что среди боеприпасов были 12 гранат Ф-1, две РДГ-5 и 15 взрывателей типа УЗРГМ.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют, кто и как оставил гранаты рядом с КПП. Среди предварительных версий — подготовка диверсии или продажа оружия на черном рынке.
Ранее депутат Анатолий Вассерман сообщил о возможных диверсиях в Ростове после убийства военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.