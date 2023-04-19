Срок приема заявок на участие в фестивале «Серебряный Меркурий» продлен до 28 апреля

«Серебряный Меркурий» предоставляет уникальный шанс продемонстрировать свои креативные и инновационные проекты широкой аудитории. На фестивале специалисты могут получить одобрение экспертов в сфере рекламы и маркетинга и занять призовые места. Кроме того, благодаря обмену опытом, знаниями и умениями с коллегами участники мероприятия повысят свой профессиональный потенциал, а также смогут найти новых партнеров и пополнить клиентскую базу. Об этом информирует gorod55.ru.