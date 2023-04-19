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Срок приема заявок на участие в фестивале «Серебряный Меркурий» продлен до 28 апреля

19 апреля 2023, 18:50
Фестиваль «Серебряный Меркурий», на котором произведут оценку и вручат награды лучшим специалистам года и авторам наиболее перспективных проектов, является одним из самых ожидаемых событий в сфере рекламы и маркетинга.

Организаторы фестиваля отвели дополнительное время digital-специалистам и агентствам маркетинга, которые хотели бы принять участие в мероприятии, но еще не успели подать заявку. Будущие участники могут подготовить и упаковать свои лучшие проекты до 28 апреля.

«Серебряный Меркурий» предоставляет уникальный шанс продемонстрировать свои креативные и инновационные проекты широкой аудитории. На фестивале специалисты могут получить одобрение экспертов в сфере рекламы и маркетинга и занять призовые места. Кроме того, благодаря обмену опытом, знаниями и умениями с коллегами участники мероприятия повысят свой профессиональный потенциал, а также смогут найти новых партнеров и пополнить клиентскую базу. Об этом информирует gorod55.ru.

При наличии готового кейса, которым вам хочется поделиться с миром, не откладывайте и оставляйте заявку на участие в «Серебряном Меркурии»!

Подробную информацию о фестивале, участниках команды жюри и номинациях текущего года вы можете узнать на портале https://www.silvermercury.ru.

Медиахолдинг 1MI является информационным партнером мероприятия.

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