Срок приема заявок на участие в фестивале «Серебряный Меркурий» продлен до 28 апреля

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Организаторы фестиваля отвели дополнительное время digital-специалистам и агентствам маркетинга, которые хотели бы принять участие в мероприятии, но еще не успели подать заявку. Будущие участники могут подготовить и упаковать свои лучшие проекты до 28 апреля.
«Серебряный Меркурий» предоставляет уникальный шанс продемонстрировать свои креативные и инновационные проекты широкой аудитории. На фестивале специалисты могут получить одобрение экспертов в сфере рекламы и маркетинга и занять призовые места. Кроме того, благодаря обмену опытом, знаниями и умениями с коллегами участники мероприятия повысят свой профессиональный потенциал, а также смогут найти новых партнеров и пополнить клиентскую базу. Об этом информирует gorod55.ru.
При наличии готового кейса, которым вам хочется поделиться с миром, не откладывайте и оставляйте заявку на участие в «Серебряном Меркурии»!
Подробную информацию о фестивале, участниках команды жюри и номинациях текущего года вы можете узнать на портале https://www.silvermercury.ru.
Медиахолдинг 1MI является информационным партнером мероприятия.