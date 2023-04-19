В автобусах Ростова расклеили листовки о наборе в ЧВК «Вагнер»

На днях читатель RostovGazeta прислал в редакцию фотографию, сделанную в салоне автобуса №80, следующего до Главного железнодорожного вокзала города. Молодой человек рассказал, что заметил листовку с приглашением в ЧВК «Вагнер», когда проезжал через перекресток Большой Садовой и проспекта Буденновского.