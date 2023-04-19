В автобусах Ростова расклеили листовки о наборе в ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
На днях читатель RostovGazeta прислал в редакцию фотографию, сделанную в салоне автобуса №80, следующего до Главного железнодорожного вокзала города. Молодой человек рассказал, что заметил листовку с приглашением в ЧВК «Вагнер», когда проезжал через перекресток Большой Садовой и проспекта Буденновского.
В тексте листовки указано, что оркестр ЧВК «Вагнер» набирает крепких мужчин на зарплату от 240 тысяч рублей в месяц, больше никакой информации кроме номера телефона на листовке указано не было.
Молодой человек уточнил, что в последние дни видел аналогичные листовки во время поездок в автобусах №70,80 и троллейбусах №22.
Ранее в Ростове жители стали получать листовки с подробными условиями вступления в ЧВК «Вагнер».