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В автобусах Ростова расклеили листовки о наборе в ЧВК «Вагнер»

19 апреля 2023, 08:27
Фото: rostovgazeta.ru
В автобусах Ростова расклеили листовки о наборе в ЧВК «Вагнер»
В Ростове в салонах автобусах появились листовки о наборе ЧВК «Вагнер», фотографией с редакцией поделился читатель RostovGazeta.

На днях читатель RostovGazeta прислал в редакцию фотографию, сделанную в салоне автобуса №80, следующего до Главного железнодорожного вокзала города. Молодой человек рассказал, что заметил листовку с приглашением в ЧВК «Вагнер», когда проезжал через перекресток Большой Садовой и проспекта Буденновского.

В тексте листовки указано, что оркестр ЧВК «Вагнер» набирает крепких мужчин на зарплату от 240 тысяч рублей в месяц, больше никакой информации кроме номера телефона на листовке указано не было.

Молодой человек уточнил, что в последние дни видел аналогичные листовки во время поездок в автобусах №70,80 и троллейбусах №22.

Ранее в Ростове жители стали получать листовки с подробными условиями вступления в ЧВК «Вагнер».

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