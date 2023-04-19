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В Ростове-на-Дону будут судить 16 человек по делу аксайской ОПГ

19 апреля 2023, 10:05
Фото: Администрация Аксайского района/vk
В Ростове-на-Дону будут судить 16 человек по делу аксайской ОПГ
В Ростове-на-Дону в суд поступило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Аксайского района и еще нескольких человек по делу преступной группировки, сообщает Пролетарский районный суд.

В суд поступило дело об организации преступного сообщества, всего по нему проходят 16 человек. В том числе бывший глава района Виталий Борзенко и предприниматель Бабаев.

Ранее стало известно, что фигурантам вменяют передачу муниципальной земли в аренду, что могло им принести многомиллионные доходы. На фоне этого дела в 2021 году закрыли аксайские рынки, что вызвало широкий общественный резонанс.

Суд в Ростовской области рассмотрит дело о скандальных аксайских рынках
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Большое количество бизнесменов пытались добиться возобновления работы торговых точек, в том числе через суды, но в итоге проиграли. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аксайские рынки#Дело аксайской ОПГ#Преступление в Ростовской области#Илья Протвинов
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