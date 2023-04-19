Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В суд поступило дело об организации преступного сообщества, всего по нему проходят 16 человек. В том числе бывший глава района Виталий Борзенко и предприниматель Бабаев.
Ранее стало известно, что фигурантам вменяют передачу муниципальной земли в аренду, что могло им принести многомиллионные доходы. На фоне этого дела в 2021 году закрыли аксайские рынки, что вызвало широкий общественный резонанс.
Большое количество бизнесменов пытались добиться возобновления работы торговых точек, в том числе через суды, но в итоге проиграли.