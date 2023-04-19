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В Ростове-на-Дону все украшения ко Дню Победы проверят на двусмысленность

19 апреля 2023, 11:47
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону все украшения ко Дню Победы проверят на двусмысленность
В Ростове-на-Дону предусмотренные в рамках празднования 9 Мая украшения проверят на двусмысленность, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Во время заседания он поручил следить за тем, чтобы не было конструкций, которые можно двояко толковать.

«Нормальные, вменяемые люди, которые не занимаются самопиаром, поймут, что ничего плохого там никто показать не хочет. Но люди бывают разные и кто-то специально ходит и ищет, к чему можно придраться», — рассказал Логвиненко.

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Он добавил, что такого шанса им давать не нужно, поэтому двусмысленных рисунков быть не должно.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону усилят контроль за баннерами после скандального плаката с Зеленским.

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