Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Сити-менеджер Ростова Алексей Ловгиненко рассказал, что в городе все украшения к 9 Мая проверят на двусмысленность. Чиновники переживают, что некоторые праздничные конструкции можно будет трактовать двояко.
Глава администрации заявил, что большинство людей понимают, что у властей нет цели показать «ничего плохого». Однако есть лица, которые специально ищут «к чему придраться». По мнению Логвиненко, такого шанса им давать не нужно, поэтому все украшения необходимо предварительно проверить.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко также оказался озабочен пробками на улице Береговой. Он поручил разработать измененную схему движения по улице. Двустороннее движение машин там хотя заменить односторонним.
Также глава администрации оказался недоволен парковкой машин на улице. По его словам, их ставят «слева и справа». Одностороннее движение по Береговой и по улице выше нее создаст движение по кругу через Богатяновский спуск. Логвиненко уверен, что это позволит снизить количество пробок и увеличит количество мест для парковки.
Сообщается, что измененная схема движения будет готова уже в мае.
СМИ сообщили, что в Ростовской области переселенцам из Херсонской области выдадут сертификаты на покупку недвижимости. Их общая сумма превысит один миллиард рублей. Для этой цели региональные депутаты уже внесли поправки в бюджет текущего года.
Сертификаты на приобретение жилья беженцам из Херсонской области выдают в Ростовской области уже на протяжении нескольких месяцев. Первым получателем жилищного сертификата стала пенсионерка Нина Малета. Она смогла купить жилье в Таганроге.