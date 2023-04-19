Также глава администрации оказался недоволен парковкой машин на улице. По его словам, их ставят «слева и справа». Одностороннее движение по Береговой и по улице выше нее создаст движение по кругу через Богатяновский спуск. Логвиненко уверен, что это позволит снизить количество пробок и увеличит количество мест для парковки.