Верховный суд отказал компании «Центр 100» в рассмотрении ее жалобы на решение ФАС. Напомним, антимонопольная служба заявила о сговоре организации с Минздравом Ростовской области во время получения госконтрактов на утилизацию медицинских отходов. Суд заявил, что решения предыдущих инстанций полно и всестороннее отразили все обстоятельства дела. ФАС смогла доказать, что нарушение во время проведения тендеров все-таки имели место.