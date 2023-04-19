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Верховный суд подтвердил сговор между Минздравом Ростовской области и «Центром 100»

19 апреля 2023, 12:18
Фото: donland.ru
Верховный суд подтвердил сговор между Минздравом Ростовской области и «Центром 100»
ООО «Центр 100» отказано в жалобе на решение ФАС о признании сговора между компанией и Минздравом Ростовской области, сообщается на сайте Арбитражного суда.

Верховный суд отказал компании «Центр 100» в рассмотрении ее жалобы на решение ФАС. Напомним, антимонопольная служба заявила о сговоре организации с Минздравом Ростовской области во время получения госконтрактов на утилизацию медицинских отходов. Суд заявил, что решения предыдущих инстанций полно и всестороннее отразили все обстоятельства дела. ФАС смогла доказать, что нарушение во время проведения тендеров все-таки имели место.

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Тем временем в Кущевском районном суде продолжают рассматривать уголовное дело в отношении экс-главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской и ее зама Станислава Беседовского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий во время заключения контрактов с уже упомянутым «Центром 100». 

Ранее свидетели по делу экс-главы донского Минздрава Татьяны Быковской также заявили о неприемлемо дорогих тендерах и продвижении интересов определенных компаний.

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