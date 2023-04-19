Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Жалоба связана с дорогой на участке ГПЗ-10 - Рогожкино, которая находится в неудовлетворительном состоянии. По словам местных жителей, если зимой службы еще уделяли внимание устранению ям, то сейчас этого практически не делается.
Большое количество ям с глубиной до 30 сантиметров на дороге приводят к аварийным ситуациям. Водители вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы объехать поврежденные участки», — пишут автомобилисты.
Им ответили в министерстве и рассказали, что рассматривается вопрос ремонта силами подрядчика, который занимался строительством водовода. Речь идет о «Военно — Строительной Компании».
Кроме того, обращение было направлено в военную прокуратуру для принятия мер.
Ранее «Автодор» пообещал сократить количество пробок на трассе М-4 «Дон» летом 2023 года.