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Власти попросили военную прокуратуру отремонтировать разбитую дорогу в Ростове

19 апреля 2023, 05:08
Фото: 1mi
Минтранспорта Ростовской области попросило военную прокуратуру привести в порядок автомобильную дорогу, на состояние которой жалуются местные жители, говорится в Telegram-канале губернатора.

Жалоба связана с дорогой на участке ГПЗ-10 - Рогожкино, которая находится в неудовлетворительном состоянии. По словам местных жителей, если зимой службы еще уделяли внимание устранению ям, то сейчас этого практически не делается.

Большое количество ям с глубиной до 30 сантиметров на дороге приводят к аварийным ситуациям. Водители вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы объехать поврежденные участки», — пишут автомобилисты.

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Им ответили в министерстве и рассказали, что рассматривается вопрос ремонта силами подрядчика, который занимался строительством водовода. Речь идет о «Военно — Строительной Компании».

Кроме того, обращение было направлено в военную прокуратуру для принятия мер.

Ранее «Автодор» пообещал сократить количество пробок на трассе М-4 «Дон» летом 2023 года.

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