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Задержанный при даче взятки ростовский прокурор Алексеев был знаком с посредниками

19 апреля 2023, 07:12
Фото: donland.ru
Задержанный при даче взятки ростовский прокурор Алексеев был знаком с посредниками
Задержанный в Ростове районный прокурор Александр Алексеев был хорошо знаком с посредниками, что должны были передать ему взятку, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Ростове задержали прокурора Железнодорожного района города Александра Алексеева, причиной задержания стала крупная взятка, которую прокурору вручили посредники.

Уже во вторник, 18 апреля, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники сообщил, что прокурор был хорошо знаком с посредниками. По предварительной информации, «решалы» не первый раз выступили посредниками между подозреваемыми ростовчанами и представителями власти.

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Более того, задержанные с Алексеевым мужчины занимались сбором «дани» с аптек, которые безрецептурно продавали аптечные наркотики.

«На предпринимателя, который по делу проходит как потерпевший, решалы вышли сами, заложив процент за свои услуги», — рассказал собеседник издания, добавив, что всех трех подозреваемых задержали на два месяца. Если их вина будет доказана — всем задержанным грозят внушительные сроки заключения.

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