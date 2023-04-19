Задержанный при даче взятки ростовский прокурор Алексеев был знаком с посредниками

Уже во вторник, 18 апреля, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники сообщил, что прокурор был хорошо знаком с посредниками. По предварительной информации, «решалы» не первый раз выступили посредниками между подозреваемыми ростовчанами и представителями власти.