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Жительница в Ростовской области зарезала мужа из-за разногласий в воспитании ребенка

19 апреля 2023, 08:26
Фото: 1MI
Жительница в Ростовской области зарезала мужа из-за разногласий в воспитании ребенка
В Ростовской области местная жительница убила супруга во время ссоры, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в январе этого года, после конфликта, связанного с воспитанием ребенка, обвиняемая нанесла гражданскому мужу ножевые ранения, от которых он скончался. После этого возбудили уголовное дело.

Теперь материалы передали в Семикаракорский районный суд для дальнейшего рассмотрения, максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

Ростовчанина обвинили в жестоком убийстве знакомого
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Ранее жителя в Ростовской области оправдали по делу об убийстве человека табуретом. 

До этого жителю в Ростовской области дали семь лет колонии за убийство знакомого.

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