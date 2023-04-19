Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По версии следствия, в январе этого года, после конфликта, связанного с воспитанием ребенка, обвиняемая нанесла гражданскому мужу ножевые ранения, от которых он скончался. После этого возбудили уголовное дело.
Теперь материалы передали в Семикаракорский районный суд для дальнейшего рассмотрения, максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
Ранее жителя в Ростовской области оправдали по делу об убийстве человека табуретом.
До этого жителю в Ростовской области дали семь лет колонии за убийство знакомого.